Entsetzen beim „Promi-Büßen“Momfluencerin las kleiner Tochter Hasskommentare vor

Eigentlich sind es die Kandidatinnen und Kandidaten, die bei „Das große Promi-Büßen“ ihre Fehltritte beichten sollen. Doch in Folge sechs ist es Moderatorin Olivia Jones, die mit einem Geständnis beginnt: „Ich kannte dich vorher nicht“, sagt sie zu ihrem Gegenüber. Auf dem heißen Stuhl der „Runde der Schande“ sitzt diesmal Momfluencerin Anna Miltina. Und die hat einiges zu erklären.

Die zweifache Mutter verdient ihr Geld unter anderem damit, ihr Familienleben im Netz öffentlich zu machen. Auch ihre Kinder sind dabei regelmäßig vor der Kamera zu sehen. Auf dem Bildschirm zwischen Olivia und Anna erscheint ein Video, das für ordentlich Zündstoff gesorgt hat. „Aleyna kann einfach koreanisch“, behauptet die Mutter darin, während sie gemeinsam mit ihrer Tochter zu sehen ist.

Das kleine Mädchen beginnt daraufhin, in einer Fantasiesprache zu sprechen, die offenbar Koreanisch imitieren soll. Mama macht kurzerhand mit. Der Sender hat das Kind für die Ausstrahlung nachträglich verpixelt. Anna zeigt ihre Kinder sonst offen im Netz. „Du hast behauptet, dass deine Tochter Koreanisch sprechen kann. Aber keiner von euch beiden spricht diese Sprache“, stellt Olivia klar.

Anna las ihrer Tochter Hasskommentare aus dem Netz vor

„Ich kannte dich vorher nicht“, beginnt Moderatorin Olivia Jones die „Runde der Schande“. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Der Empörung der Instagram-User ließ damals nicht lange auf sich warten. Anna wurde Rassismus vorgeworfen. In einem weiteren Video, das Olivia nun vorführt, erklärt die Influencerin, sie habe bis dahin nicht einmal gewusst, was Alltagsrassismus überhaupt sei. Eine ernsthafte Einsicht? Fehlanzeige.

Statt einer überzeugenden Entschuldigung legt Anna im Video mit weiteren fragwürdigen Aussagen nach. Sie finde die Menschen „interessant“, für sie sei das eben „eine Geheimsprache“. Was daran falsch sein soll, könne sie bis heute nicht verstehen.

Doch damit nicht genug. Ein weiteres Video wird eingespielt. Darin liest Anna ihrer Tochter Hasskommentare aus dem Netz vor. Mit ernster Stimme und ohne erkennbares Zögern konfrontiert sie das Mädchen mit den Beleidigungen. „Ih, du bist so hässlich du denkst du bist taff“, sagt sie zu ihrer Tochter. Auch der Satz „Ich hoffe, du existierst irgendwann nicht“ fällt.

Promis zeigen Momfluencerin die kalte Schulter

Anna hingegen wiegelt ab. „Die ist eine gute Schauspielerin, ne? Das war gespielt. Alles ist gespielt“, erklärt sie Olivia. Die Begründung: Sie habe lediglich die Kommentare anderer vorgelesen und dabei eine Rolle gespielt. Dass solche Worte bei einem Kind trotzdem etwas auslösen können, scheint sie zunächst nicht wirklich zu erreichen. „Auch wenn sie im Kopf vielleicht verstanden hat, dass es gespielt ist“, sei sich Olivia nicht sicher, ob das Mädchen es auch im Herzen verstanden habe.

Doch selbst nach dieser deutlichen Ansage scheint bei Anna zunächst wenig anzukommen. Erst im weiteren Verlauf scheint die Botschaft langsam durchzudringen. Ob es tatsächlich die Worte der Moderatorin sind, oder vielmehr die Reaktionen der anderen Promis, die Anna nach dieser „Runde der Schande“ zunehmend die kalte Schulter zeigen? (tsch)