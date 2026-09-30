Jamie Oliver (51), der britische Starkoch, der schätzungsweise 50 Millionen Kochbücher verkaufte, war zu Gast in „DAS! Rote Sofa“, um sein neuestes Werk „Fast Food - Gut kochen in 20 Minuten“ vorzustellen. Da kündigte Moderator Hinnerk Baumgarten einen Beitrag über Essig an - und Jamie lüftete ein Geheimnis. Er gab zu, dass er zu Hause 150 verschiedene Sorten des Würzmittels stehen hat. „Essig ist das am meisten unterschätzte Lebensmittel in der Küche“, erklärte er, gab aber auch lächelnd zu: „Ja, vielleicht bin ich etwas verrückt.“

Jamie Oliver kocht, seit er Teenie war. Erst im Pub seiner Eltern, dann, nach der Lehre, im „Neal Street Restaurant“ im Londoner Stadtteil Covent Garden. Sein Mentor und Küchenchef war damals der italienische Starkoch Gennaro Contaldo (77) - und der deutsche Tim Mälzer sein Arbeitskollege! Mit beiden verbindet Oliver eine lange Freundschaft - und ein gemeinsamer Traum: Er würde gerne mit beiden auf eine kulinarische Abenteuerreise durch Deutschland gehen.

Jamie Oliver: „Kochen hat mich gerettet“

Hintergrund: Von seiner Frau Jools, der Mutter seiner fünf Kinder, bekam Oliver zum 50. Geburtstag eine Flugstunde geschenkt. Ein Schnupperkurs. Jetzt, anderthalb Jahre und einige Flugstunden und Prüfungen später, hat er den Pilotenschein. Jetzt überlegte er im TV-Studio: „Wie kann ich das jetzt noch mit dem Kochen verbinden?“

Vielleicht fliegt er ja mit Contaldo und Mälzer durch Deutschland. Jedenfalls träume er von einer gemeinsamen Reise. „Ich habe den Traum, dass ich, Tim und Gennaro Contaldo gemeinsam durch Deutschland reisen. Auf die Berge, ans Meer und irgendwie die letzten Winkel erforschen. Die Kultur, das Essen, den Wein und alles kennenlernen.“ Und wie kommt man besser in die entlegensten Winkel als mit einem kleinen Flieger?

Im Studio machte Oliver dann unter Assistenz von Baumgarten das, was er am besten kann, was er am meisten liebt: kochen. Sie zauberten in 20 Minuten eine Schinken-Käse-Quiche. Kochen bezeichnet Oliver als „lebensrettend“. Für sich selbst sagt er: „Kochen hat mich gerettet“ - nach einer schweren Schulzeit (“Schule war nicht mein Ding, ich bin durchgefallen“) und einer Orientierungslosigkeit als Teenager.

„Wer kochen kann, hat den größten Luxus der Welt“, sagte Oliver. Ein anderer Traum von ihm ist, dass alle Kids, die die Schule verlassen, mindestens „zehn Rezepte kochen können“. Denn wer kochen könne sei glücklicher, gesünder, produktiver, fröhlicher, und es gebe weniger Stress im Gesundheitssystem. (tsch)