„Er hat keine Sekunde gezögert“So verhalf Müller-Wohlfahrt Usain Bolt zu Olympia-Gold

2016 gewann Usain Bolt in Rio de Janeiro olympisches Gold beim 100-Meter-Sprint. Dabei wäre es fast nicht so weit gekommen. Warum, erklärt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in der neuen Sky-Doku „Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions“ (ab 23. Oktober). Es sei die „vielleicht aufregendste Geschichte in meinem Leben“, meint der Mediziner. Eigentlich sei er zu dieser Zeit im Urlaub in Südfrankreich gewesen. „Ich kriege mit, dass eine WhatsApp gekommen ist“, erinnert er sich.

Entgegen seiner normalen Gewohnheit, im Urlaub auf das Handy zu verzichten, überprüfte Müller-Wohlfahrt die Nachricht. Es sei Usain Bolt gewesen, mit einem Hilferuf aus Rio de Janeiro: „Ich habe vor Schmerzen das Training abbrechen müssen.“ Müller-Wohlfahrts Ehefrau Karin habe für die Rettungsmission den Daumen gehoben - Müller-Wohlfahrts Geburtstag tags darauf hin oder her. Mit dem Flieger ging es von Nizza zunächst nach Frankfurt, dann direkt weiter nach Rio de Janeiro.

„Ich habe während der Behandlung gemerkt, ich helfe“

„Er hat keine Sekunde gezögert“, hält Usain Bolt seinem behandelnden Arzt das große Entgegenkommen bis heute zugute. Bolts Gefühl, das Training abzubrechen, stellte sich als richtig heraus. Hätte er weiter trainiert, „wäre der Muskel gerissen“, ist sich Müller-Wohlfahrt im Rückblick sicher. „Ich habe während der Behandlung gemerkt, ich helfe“, verhalf er dem Sprintstar zu umgehender Linderung - und ermöglichte seinen Goldlauf.

„Es hat mich unglaublich berührt, dass ihm so viel an mir liegt“, widmete der Jamaikaner Müller-Wohlfahrt seinen Triumph. „Usain wollte mir seine Goldmedaille schenken“, blickt der Arzt in der Sky-Doku zurück. „Habe ich natürlich nicht gemacht.“ Dafür habe er nur wenige Tage später eine persönliche Collage von Bolt als Dank erhalten. „Wir sind Freunde geworden“, betont Usain Bolt in der Doku. Müller-Wohlfahrt habe ihn auch zu dessen erstem Besuch auf dem Oktoberfest überredet. (tsch)