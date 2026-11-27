Vier Springen, vier Siege, ein Sportmoment für die Ewigkeit: 2002 war Skisprung-Deutschland im kollektiven Siegestaumel, nachdem Sven Hannawald die Vierschanzentournee für sich entschieden hatte. Beim Sportler selbst aber kam kaum etwas von der Euphorie an, stattdessen fühlte er im Moment des größten sportlichen Triumphs nur eine Leere, wie er sich in der TV-Dokuserie „Being Sven Hannawald“ (ab sofort in der ARD-Mediathek) erinnert.

„Ich habe gesehen, das ist nicht mehr der Sven, den ich drei Jahre erlebt habe. Er ist fast wie eine Hülle seiner selbst, und es ist irgendwas passiert“, blieb auch Kommentator und Wegbegleiter Tom Bartels Hannawalds psychische Labilität nicht verborgen. „Ich hatte gar keine Kontrolle mehr über das, was mit mir geschah“, offenbart der Ex-Sportler in der Dokuserie. Um eben jene zurückzuerlangen, habe er einem „bewährten Mittel zum Erfolg“ vertraut: Er habe abgenommen.

„Selbsthass“ und „innere Verzweiflung“: So erging es Sven Hannawald in Therapie

In „Being Sven Hannawald“ erinnert sich der Ex-Athlet an Höhen und Tiefen seiner Karriere. (Bild: SWR / Constantin Dokumentation) Copyright: SWR / Constantin Dokumentation

Dass Sven Hannawald mehr und mehr Gewicht verlor, habe er „nicht wahrgenommen“, denkt dessen bester Freund Christian Schnabel zurück. Einmal habe sich Schnabels Freundin, damals 45 Kilo schwer, von Hannawald mit der Begründung weggesetzt: „Meine Beine sehen fett aus gegenüber seinen.“ Hannawalds Vater Andreas beäugte die Entwicklung ebenfalls mit wachsender Sorge: Es seien Zeiten gewesen, „da war es nah an Magersucht“.

Der Athlet selbst merkte erst bei der Saisonvorbereitung 2003, dass etwa „größer mit mir“ nicht stimme. Während des Trainings habe ihm Motivation gefehlt. Dazu habe er vermehrt eine Enge in den eigenen vier Wänden verspürt, so Hannawald: „Meine Wohnung komplett alleine war tödlich.“ Am Ende der Saison zog er die Reißleine und ging in Therapie. „Er war ausgebrannt von diesem körperlich-seelischen Stress und Raubbau und er war schwer depressiv“, beschreibt Psychologin Nora Maasberg „Selbsthass“ und „innere Verzweiflung“ als Symptome ihres damaligen Patienten.

„Die Klinik war für mich die Oase, um mich selbst wiederzufinden“

Noch drastischer drückt es Hannawald selbst in der ARD-Produktion aus: „Du verlierst dich immer mehr von deinem inneren Ich, bis du so weit weg bist, dass es irgendwann mal einen Moment in deinem Kopf gibt, wo du auf einmal etwas Leichtes und Schönes fühlst, das aber leider mit Suizid zu tun hat.“ Auch für die Familie bedeutete die Zeit in der Therapie eine Belastungsprobe. Vater Andreas sagt rückblickend: „Er hat nur geweint. Und man konnte nicht helfen.“

Nach vier Wochen in Therapie sei schließlich wieder das Gefühl zurückgekommen, „dass ich wieder was erleben will“, erinnert sich Sven Hannawald. „Die Klinik war für mich die Oase, um mich selbst wiederzufinden.“ Skispringen gehörte zu diesem Prozess nicht dazu, auch wenn der Sportler allen habe beweisen wollen, das Zeug für eine Rückkehr zu haben.

Doch die traurige Erkenntnis war eine andere: „Alles, was mich in Richtung Skispringen wieder erinnert hat, hat mir total wehgetan.“ Er beendete seine Karriere und startete eine lange Aufarbeitung: „Es hat um die zehn Jahre gedauert, dass ich ohne schlechtes Gefühl wieder an die Schanze gehen konnte.“ Auch deshalb sei eine Karriere als Trainer nie infrage gekommen. Im Skisprungzirkus ist Sven Hannawald heute trotzdem in erster Reihe dabei - als Legende und ARD-Experte.

(Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.) (tsch)