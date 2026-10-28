Am 28. Oktober starten Tokio Hotel ihre Arena-Tour in London. Wie wild es bereits am Rande der Proben zugehe, schildern Bill und Tom Kaulitz nun in ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“. Demnach habe Bill Kaulitz unlängst „eine Botox-Party“ auf seinem Hotelzimmer veranstaltet, wie der 37-Jährige verrät.

Während sein Bruder Tom und der gemeinsame Band-Kollege Gustav Schäfer Pasta gegessen und ein Fußballspiel im TV verfolgt hätten, habe Bill eine „Infusion bekommen von meinem Osteopathen und wurde medizinisch betreut“, erzählt der Sänger. „Dann habe ich nebenbei noch eine Freundin eingeladen. Die hat dann Botox mitgebracht für alle.“

Er selbst verzichte derzeit auf Behandlungen mit dem Nervengift. Stattdessen setze der Tokio-Hotel-Frontmann auf einen anderen Wirkstoff. „Lachssperma haben sie mir überall unter die Augen gespritzt noch mal für einen frischen Teint“, erklärt Bill. „Botox habe ich gerade gar nicht.“ Auch sonst setze er derzeit vermehrt auf Natürlichkeit: „Ich habe auch keine Filler. Ich habe alles entfernen lassen.“ Als ihn sein Bruder fragt, ob das auch für seine Lippen gelte, entgegnet Bill nur: „Ruhe! Die sind natürlich, Mensch. Das kommt vom vielen Küssen.“

Bill Kaulitz hat seinen „beiden Assistenten Botox spendiert“

Genutzt worden sei das mitgebrachte Botox dennoch. Er habe seinen „beiden Assistenten Botox spendiert“, verrät der Musiker. „Dann habe ich gesagt: 'Ja kommt, Daniel, Ines, macht mal ein bisschen Botox rein.'“ Dieser Aufforderung seien seine Gäste schließlich auch nachgekommen.

„Das war eine Szene bei mir auf dem Zimmer - das habe ich geliebt! Fand ich ganz toll“, schwärmt Bill im Rückblick. „Ich hing am Tropf, Fußball, und die anderen lassen sich Botox spritzen.“ Er resümiert: „Das war ganz wild, das hat mir gut gefallen. Aber so ist es bei uns auf Tour.“

In den kommenden Wochen werden Tokio Hotel in Städten wie Paris, Hamburg, Zürich und München auftreten. Das letzte Konzert der Tournee findet am 23. November in Madrid statt. (tsch)