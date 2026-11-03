Er sang „Everlasting Love“Steve Ellis verstorben

Trauer um Steve Ellis: Der Sänger ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Das bestätigten die Angehörigen des Briten auf dem offiziellen Facebook-Account des einstigen Frontmannes von Love Affair. Demnach sei Ellis friedlich eingeschlafen. Zuvor hatte der Künstler an einer chronischen Erkrankung gelitten.

International machte sich Ellis vor allem dank seines Hits „Everlasting Love“ einen Namen. 1968 erklomm er mit dem Lied sogar die Chartspitze in Großbritannien. Erfolge hatte Steve Ellis jedoch schon zuvor gefeiert: 1950 trat er mit gerade einmal 15 Jahren der Band Soul Survivors bei. Später, 1966, entwickelte sich daraus die Gruppe Love Affair. Deren Version von „Everlasting Love“ markierte dann den endgültigen Durchbruch.

1969 verließ Steve Ellis seine Band Love Affair

Wie populär der Song damals war, macht eine Tatsache klar: Selbst die Beatles und ihr Song „Hello, Goodbye“ mussten damals von der Spitze der Musikrangliste weichen. Neben „Everlasting Love“ gehörten Titel wie „Rainbow Valley“ und „A Day Without Love“ zu den bekanntesten Songs von Love Affair.

1969 beendete Steve Ellis trotz aller gemeinsamen Erfolge seine Zeit als Frontmann der Band. Der Musik blieb er trotzdem treu: Einerseits sang er in weiteren Bands, etwa The Widowmarkers und Ellis, andererseits begab er sich 2018 auf Solopfade. Entsprechend tief verwurzelt war Ellis in der britischen Musikszene. Der britische Radiosender Heritage Chart Radio nannte Ellis angesichts seines Todes „eine der großen Stimmen der britischen Musikszene“. (tsch)