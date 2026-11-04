Er arbeitete mit Prinzessin Diana und Madonna zusammen, nun ist der Promi-Friseur und Beauty-Unternehmer John Frieda gestorben. Das gab der offizielle Instagram-Account von Friedas Friseursalon am Dienstagabend bekannt. „Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass unser lieber John friedlich verstorben ist“, heißt es in dem Beitrag. „Sein Talent und seine Leidenschaft haben so viele Menschen berührt, und sein Vermächtnis wird in jedem Einzelnen von uns weiterleben. Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass er stolz auf uns sein kann.“ Frieda sei „umgeben von seiner Familie“ gestorben; er wurde 75 Jahre alt.

John Frieda wurde 1951 im britischen Kenton als Alan Howard Frieda geboren. Schon sein Vater und sein Großvater waren Friseure, wie das US-Magazin „People“ schreibt. Als junger Mann arbeitete Frieda unter anderem für Projekte der britischen „Vogue“ und der Zeitschrift „Harper's Bazaar“ und kam mit Prominenten wie Twiggy, Jackie Onassis oder Mick Jagger in Kontakt. 1976, im Alter von 25 Jahren, eröffnete er einen eigenen Salon. Im selben Jahr heiratete er seine erste Frau, bei der Hochzeit waren Ringo Starr, Elton John, Tom Jones und weitere Prominente zu Gast. In den 1980er-Jahren kreierte Frieda seine eigene Pflegelinie, die er später für 450 Millionen US-Dollar verkaufte.

Frieda besaß Friseursalons in London, New York und Los Angeles. Zu den Prominenten, die sich von ihm die Haare machen ließen, zählten laut „People“ unter anderem die Schauspielerinnen Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Naomi Watts und Nicole Kidman, die Sängerin Madonna sowie Prinzessin Diana. 2002 lernte Frieda seine spätere zweite Frau kennen, die er 2019 heiratete: Frances Avery Agnelli, die Witwe des Fiat-Erben Giovanni Alberto Agnelli. Frieda hinterlässt vier Kinder. (tsch)