Bugs Bunny, Daffy Duck oder Tweety bei den „Loonee Tunes“, Meister Splinter bei den „Teenage Mutant Ninja Turtles“, der gestiefelte Kater und Woody Woodpecker: All diese ikonischen Zeichentrickfiguren stehen in Verbindung mit Eric Bauza, der ihnen in den 2010ern und 2020ern seine vielseitige Stimme lieh. Auch aufgrund moderner, bei Kritik und Publikum beliebter Animationsserien wie „Rick and Morty“ und „Bob's Burgers“ war Bauza bekannt.

Nun meldet seine Familie den Tod des Synchronsprechers - mit gerade einmal 46 Jahren. Laut der via Instagram veröffentlichten Verkündung von Bauzas Familie ereignete sich Bauzas Tod „plötzlich“. Als offizielle Todesursache wurde laut dem Branchenmagazin „CBR“ hypertensive Herzkrankheit festgestellt. Die Familie kündigte an, mehr Details zu Bauzas Tod veröffentlichen zu wollen.

Die Rolle des Bugs Bunny übernahm Bauza 2020 offiziell und beerbte damit den legendären Synchronsprecher Mel Blanc. Für seine Performances in den Zeichentrickserien „Looney Tunes Cartoons“, „Bugs Bunnys Baumeister“ und „Teen Titans Go!“ gewann er insgesamt drei Emmy Awards. Zuletzt war er in einigen seiner „Looney Tunes“-Rollen in dem Kinofilm „Coyote vs. Acme“ zu hören.

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