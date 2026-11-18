Eva aus Stuttgart war gemeinsam mit ihrem Vater Hansjörg zu „Bares für Rares“ angereist, um ein Familienerbstück zu verkaufen. Das Stoffstück stammte aus dem Besitz eines Vorfahren, der als Leutnant unter Herzog Friedrich II. von Württemberg gedient hatte. Wie das Tuch einst in die Familie gelangt war, ließ sich allerdings nicht mehr nachvollziehen.

ZDF-Moderator Horst Lichter hoffte auf weitere Hinweise von Experte Colmar Schulte-Goltz. Der konnte zumindest das Alter des Erbstücks bestimmen: Auf dem Stoff war die Jahreszahl 1812 zu lesen. Auch die Motive passten in diese Zeit. Denn das sogenannte Schmähtuch zeigte Szenen, die sich gegen Napoleon richteten, erklärte Schulte-Goltz.

Eva aus Stuttgart war gemeinsam mit ihrem Vater Hansjörg angereist, um das Familienerbstück zu verkaufen. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Die Darstellungen zeigten Napoleon von einer wenig schmeichelhaften Seite. Schulte-Goltz ordnete die Motive historisch ein: Sie spiegelten die politische Lage in Europa und den Niedergang des französischen Kaisers nach dem gescheiterten Russlandfeldzug von 1812 wider. Das Tuch wurde in Serie produziert und ist bis heute in zahlreichen Museen zu finden.

„Bares für Rares“-Verkäufer-Paar freut sich über hohen Schätzwert

Bedruckte Tücher dieser Art gab es seit dem 19. Jahrhundert. Auch während des Ersten Weltkriegs wurden sie hergestellt, erklärte Schulte-Goltz. Ihre Motive dienten entweder dazu, das eigene Land zu feiern oder feindliche Mächte anzuprangern. Lichter zeigte sich beeindruckt: „Junge, Junge, Junge, was es alles gibt.“ Weiter grübelte der Moderator: „Ich denke mal, darin hat man sein Butterbrot eingepackt oder ausgeschnäutzt?“ Schulte-Goltz hielt das für unwahrscheinlich. Eher war es als Halstuch oder zum Mitführen gedacht.

Die Darstellungen auf dem Tuch zeigten Napoleon von einer wenig schmeichelhaften Seite. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Beim Wunschpreis nannte der Verkäufer 500 Euro. Angesichts des sehr guten Erhaltungszustands fiel die Einschätzung von Experte Schulte-Goltz großzügiger aus: Er bezifferte den Wert des historischen Tuchs auf 600 bis 1.000 Euro. Über den hohen Schätzwert freuten sich Vater und Tochter sichtlich.

„Württemberg hält zusammen“

Auch im Händlerraum zog das historische Schmähtuch die Blicke auf sich. Friedrich Häusser und Julian Schmitz-Avila erkannten die satirischen Darstellungen des französischen Kaisers. Besonders Häusser zeigte sich angetan von dem ungewöhnlichen Fundstück und erkundigte sich als der Verkäufer im Händlerraum war direkt nach seiner Herkunft.

Als der Verkäufer die Verbindung des Erbstücks zu seinem Ur-Ur-Urgroßvater aus Württemberg erzählte, witterte Häusser seine Chance. Schließlich stammte auch er aus der Region und erklärte kurzerhand: „Ich bin aus Württemberg, also muss das Tuch zu mir.“ Schmitz-Avila ging im Scherz dazwischen: „Keine persönlichen Beziehungen herstellen!“

Doch Häusser blieb hartnäckig und nutzte die gemeinsame Herkunft als Trumpf im Bietergefecht. Sein Einsatz zahlte sich aus: Mit 1.000 Euro sicherte er sich das historische Tuch und erreichte damit die obere Grenze der Expertise. Über seinen Fang freute er sich sichtlich und kommentierte den Kauf mit den Worten: „Württemberg hält zusammen.“ (tsch)