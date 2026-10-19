„Erdrückende Nebenwirkungen“Patrice Aminati berichtet von schwerer Nacht

Patrice Aminati hat erneut einen Eindruck aus ihrem Leben im Kampf gegen ihre Krebserkrankung gegeben. In einer Instagram-Story berichtet sie von einer besonders schweren Nacht. „Erdrückende Nebenwirkungen lassen den Körper nicht zur Ruhe kommen“, schreibt sie zu einem Bild von einem lediglich durch Kerzenschein beleuchteten Zimmer.

„Schmerzen. Angst“, schreibt sie weiter und verdeutlicht damit ihre Notlage. Der Zeitpunkt, zu dem die Story veröffentlicht wurde: 2.58 Uhr. Das einzige, was in Situationen wie dieser noch hilft, fasst die Moderatorin ebenfalls knapp zusammen: „Aushalten. Durchhalten.“ Darüber hinaus betont sie, wie wichtig es ist, schöne Momente zu sammeln, „an denen man sich in dunklen Stunden festhalten kann“.

„Mögt ihr behütet und beschützt sein“

Vermutlich war das auch der Gedanke hinter einer Aktion, von der Aminati am Montagmorgen in einer weiteren Instagram-Story berichtete. „Gestern Abend standen wir als Familie Hand in Hand, haben Kerzen angezündet und für Gesundheit, Kraft und Hoffnung für all unsere Lieben gebetet, die gerade einen schweren Weg gehen“, schreibt sie darin.

An ihre Follower richtet sie sich auch direkt: „Möge auch für Euch eine friedliche, schöne Woche beginnen“, wünscht sie diesen. „Mögt ihr behütet und beschützt sein.“

2023 erhielt Patrice Aminati die Diagnose schwarzer Hautkrebs - wenige Monate nachdem sie ihre Tochter Charly auf die Welt gebracht hatte. Weil ein Leberfleck an ihrem Hals irrtümlicherweise nicht als gefährlich eingestuft worden war, hatte der Krebs sich bereits verbreitet. Seitdem berichtet die 31-Jährige regelmäßig von ihrem Alltag mit der tödlichen Krankheit. (tsch)