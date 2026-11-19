Der englische Patient ist eigentlich der ungarische Graf Laszlo Alasy (Ralph Fiennes). (Bild: Miramax) Copyright: Miramax

Die Romanverfilmung war der große Abräumer des Abends: Neun Goldjungen gingen 1997 bei der Oscar-Verleihung an „Der englische Patient“. Hollywood feierte damit einen Abend lang europäisches Kino: Denn bis auf Produzent Saul Zaentz stammte kaum jemand aus dem Team aus den USA.

Mit dem indischen Leutnant Kip Singh (Naveen Andrews) erlebt Hana (Juliette Binoche) ein wenig Romantik in den Schrecken des Krieges. (Bild: Miramax) Copyright: Miramax

Regisseur und Drehbuchautor Anthony Minghella ist Brite, ebenso die beiden Hauptdarsteller Ralph Fiennes und Kristin Scott Thomas. Juliette Binoche, als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet, ist Französin. Und auch die zurückhaltend gefühlvolle Art, wie die Liebesgeschichte nach dem Roman des Kanadiers Michael Ondaatje erzählt wird, ist ganz und gar unamerikanisch. Vor genau 30 Jahren, am 15. November 1996, feierte „Der englische Patient“ sein Kinodebüt.

Preisgekrönte Bilder und Musik

Hauptdarsteller Ralph Fiennes musste sich bei der Oscar-Verleihung gegen Geoffrey Rush (“Shine“) geschlagen geben. (Bild: Miramax) Copyright: Miramax

Juliette Binoche wurde als beste Nebendarstellerin mit dem Oscar ausgezeichnet. (Bild: Miramax) Copyright: Miramax

Italien, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Weil er transportunfähig ist, bleibt die junge französisch-kanadische Krankenschwester Hana (Juliette Binoche) mit ihrem Patienten in den Ruinen eines toskanischen Klosters zurück. Der durch Verbrennungen bis zur Unkenntlichkeit entstellte Mann wartet anscheinend gelassen auf den Tod. Bald gesellen sich zu den beiden der Dieb Caravaggio (Willem Dafoe), der sich für das Morphium und vor allem für die Vergangenheit des Kranken interessiert, sowie der britische Bombenentschärfer Sikh Kip (Naveen Andrews, inzwischen besser bekannt als Sayid aus der Kult-Serie „Lost“).

Von der fruchtbaren toskanischen Landschaft schwenken die Bilder immer wieder einige Jahre zurück in die gleißende Hitze der Sahara - Fieber-Erinnerungen des Patienten. Hier leitet der ungarische Graf Laszlo Almásy (Ralph Fiennes) eine Wüstenexpedition. In Ägypten lernt er die verheiratete Engländerin Katharine (Kristin Scott Thomas) kennen. Sofort herrscht zwischen den beiden eine elektrisierende Spannung, die sich in eine leidenschaftliche, aussichtslose Liebe entlädt.

Dass dieser Film so viele Preise abräumte, wundert auch nach drei Jahrzehnten nicht: Die Darsteller spielen wohltuend zurückgenommen, Gabriel Yareds Soundtrack und die atemberaubend schönen Bilder von Kameramann John Seale machen aus der Romanverfilmung einen Rausch der Sinne, beide erhielten für ihre Arbeit zurecht den Oscar. Auch Fiennes und Scott Thomas waren als Hauptdarsteller nominiert, gingen aber bei der Verleihung leer aus. (tsch)