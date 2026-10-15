Erkrankter Johann Lafer wird bei TV-Trip mit Steffen Henssler emotional„Ich bin so glücklich“

„Neues Ziel, neues Glück.“ Nach diesem Motto machten sich Steffen Henssler (54) und sein Koch-Kumpel Johann Lafer (68) auf zum „Twin Smoke“-Barbecue-Festival in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Bei „Grenzenlos Genial Gekocht“ (VOX) ging es für Lafer aber um mehr als „nur“ ums Grillen. Er haderte noch immer mit der für ihn desaströsen Pizza-WM im letzten Jahr, als er nur 184., Henssler aber Vierter wurde. „Ich hoffe, dass sich meine Schmach in Rauch auflöst“, sagte er.

Der erste Test mit dem Brisket auf dem Grill im Basecamp gelang. Lafer war regelrecht euphorisch: „Die anderen können nach Hause fahren, wir haben schon gewonnen. Das ist Restaurant-Qualität.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das Leben von Lafer hat sich seit dem ersten Ausflug damals radikal verändert. Im Mai dieses Jahres machte er eine Lymphdrüsenkrebserkrankung öffentlich, unterzog sich Therapien und kehrt nun vermehrt ins Rampenlicht der TV-Kochstudios zurück. Kein Wunder, dass Lafer am Ende der Vilnius-Reise sehr emotional reagierte. Er wischte sich sogar Tränen aus den Augen, so angefasst war der österreichische Sternekoch. Aber es waren Tränen der Freude, der Rührung. Aber bis dahin war es ein langer Weg ...

Denn obwohl Lafer seit 25 Jahren grillt und Henssler immerhin die TV-Show „Grill den Henssler“ (VOX) führt, mussten beide in Vilnius erkennen: „Meine Grill-Erfahrung ist low“ und „Das hier hat mit landläufigem Grillen nichts zu tun. Das ist eine Wissenschaft hier, wie eine Doktorarbeit.“ Lafer jammerte an einem Punkt: „Was erzählen die? Was wollen die? Ich fahre dümmer heim, als ich gekommen bin.“

Johann Lafer qualifiziert sich für die Grill-WM 2027 in Las Vegas

Im Einzelwettbewerb „Steak (Ribeye)“ wurde Henssler starker Siebter. Die Sensation: Lafer wurde Fünfter, obwohl er sein eingereichtes Steak als „eingeschlafenen Lappen“ und absolut misslungen einordnete. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das „Twin Smoke“-Festival ist keine gemütliche Grillparty für Nachbarn. Hier battlen sich Grill-Koryphäen um Titel - und um die Qualifikation für die WM 2027 in Las Vegas. Und dort wird antreten: Johann Lafer! Denn er belegte im Contest „Steak (Ribeye)“ den fünften Platz. Das war die erste Sensation, das Sahnehäubchen folgte. Denn Lafer erhielt das „Golden Ticket“, die Eintrittskarte für die WM. Ein solches Ticket kann jeder Grillmeister nur einmal im Leben bekommen - und die vier vor ihm Platzierten hatten es früher schon einmal erhalten.

Lafer war auf der Bühne aufrichtig gerührt: „Ich danke euch allen“, sprach er ins Mikro. „Das ist einer der größten Momente. Ich bin so glücklich, ich liebe euch!“ Dabei war Lafer mit seinem Steak total unzufrieden gewesen. „Das war nix, ein eingeschlafener Lappen. Ich hab das nur abgegeben, um mein Gesicht nicht zu verlieren.“ Umso überraschter war er ob der positiven Resonanz: „Wahnsinn!“

Steffen Henssler freute sich mit seinem Freund, obwohl dem die Revanche für Italien gelungen war: Henssler belegte mit seinem Steak Platz sieben. Damit erreichte aber auch er sein persönliches Ziel: „Ich will in die Top Ten!“ Und vielleicht nimmt ihn Lafer ja mit zur WM ...

„Wo ist die nächste Schnapsflasche?“

Das Sahnehäubchen: Lafer wurde mit dem „Golden Ticket“ ausgezeichnet. Damit ist er für die WM 2027 in Las Vegas qualifiziert. Er konnte es nicht fassen und dankte ergriffen: „Ich liebe euch!“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Neben dem Einzel im „Steak“-Wettbewerb traten Henssler und Lafer als Team „GGG“ zudem im Barbeque-Vierkampf mit den Kategorien Chickenwings, Pork, Brisket und Spareribs an. In den Tagen des Trainings und der Vorbereitung in Vilnius kamen sie mehrfach an ihre Grenzen. So misslang Lafer ein Test-Brisket. Test-Juroren waren Vadima und Robertas vom Festival-Veranstalter - und deren Urteil war fair, aber hart: maximal zwei Punkte!

Lafer war bestürzt. „Das ist doch ein Witz. Der spinnt doch. Der ist doch besoffen. Was hat der genommen?“ Henssler beruhigte: „Das war nur ein Testspiel. Noch haben wir das Hauptmatch nicht verloren.“ Lafer war trotzdem bedient: „Wo ist die nächste Schnapsflasche?“

In zwei Wochen (Sonntag, 25. Oktober, 20.15 Uhr, bei VOX) geht's für beide in der neuen Folge von „Grenzenlos Genial Gekocht“ ins kroatische Fischerdorf Sukošan. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Henssler stellte fest: „Wir haben zwar nen Koffer voller Gewürze, aber wenig Ahnung“, saugte alle Infos auf und entdeckte die „völlig neue Grillwelt“. Er erkannte: „Wir wollen hier nicht Gäste zufrieden machen, wir wollen eine Jury begeistern. Das ist was anderes. Ich weiß jetzt, für wen ich koche und da passe ich mich an.“

Johann Lafer verzweifelt: „Sind wir hier bei 'Verstehen Sie Spaß?'?“

Die Anfangseuphorie nach dem ersten eigenen Probedurchgang (“Die anderen können nach Hause fahren, wir haben schon gewonnen“) wich der Depression, als auch beim zweiten Testessen für die Mitglieder der „Pork Mafia“ das Urteil suboptimal war: „Fürs Abendessen das perfekte Fleisch. Aber für den Wettkampf? Nein!“ Lafer wähnte sich im falschen Film: „Was wollen die? Ist das 'Verstehen Sie Spaß?'?“

Aber die beiden packten einander an der Grillehre. Aufgeben? Keine Option. Und wurden für ihr Stehvermögen belohnt. Ihre Chickenwings führten sie auf Platz fünf, bei Pork und Brisket gab es einen siebten und einen sechsten Platz. Wären die Spareribs nicht misslungen, wären sie in der Gesamtwertung mindestens in den Top Ten gelandet.

So wurde am Ende alles gut. „Wir können uns echt auf die Schulter klopfen“, meinte Lafer, der sein Golden-Ticket-Glück noch immer nicht fassen konnte. „Ich komm von einem Bauernhof, meine Mutter hat mir damals 80 Mark gegeben - und jetzt unterhalte ich mich hier über die Weltmeisterschaft. Wahnsinn.“

„Grenzenlos Genial Gekocht mit Henssler und Lafer“ ist am Sonntag, 9. Oktober, 20.15 Uhr, bei VOX zu sehen und schon vorab bei RTL. (tsch)