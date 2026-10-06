Erste Lästerattacke bei „Promi Big Brother“„Sie kam wie die Freiheitsstatue, jetzt ist sie ein Gartenzwerg“

Maurice Dziwak wurde zum Gartenleiter befördert. Er grinste über Kim Virginia schadenfroh: „Kam hier an wie die Freiheitsstatue und jetzt ist sie ein Gartenzwerg.“ (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Der Auftakt der 14. Staffel von „Promi Big Brother“, der große Promi-Einzug, war schon mal ein Erfolg. 13,9 Prozent der Kernzielgruppe (14- bis 49-Jährige) schalteten ein - nur eine Staffel war in den letzten fünf Jahren erfolgreicher. Während es in Unterföhring in der Senderzentrale Grund zur Zufriedenheit gab, beschnupperten sich in Köln-Ossendorf die Container-Bewohner. Es gab schon bald die ersten Lästerattacken.

Die 14 Promis der 14. Staffel von „Promi Big Brother“ (SAT.1). Am 19. Oktober entscheidet sich, wer die 100.000 Euro Siegprämie abstaubt. (Bild: Joyn/Marc Rehbeck) Copyright: Joyn/Marc Rehbeck

„Sie kam hier an wie die Freiheitsstatue und jetzt ist sie ein Gartenzwerg.“ Maurice Dziwak (28) grinste schadenfroh. Er meinte Kim Virginia. Die rauschte in unschuldsweißem Gewand und überdimensionierten Goldfächer wie ein jahreszeitlich verfrühter Rauschgoldengel mit ihrem bunten Mann Nikola in den Container - und direkt in den armen Bereich, den „Garten“. Dort wurde sie dann nach lautem Entree (“Alle fragen immer, wo die Stars sind - hier!“) ein bisschen kleinlauter. Aber nicht lange.

Reality-Sternchen Kim Virginia polarisiert. Ihr Einzug sorgte für riesige Aufregung in der Reality-EWelt und bei den Fans. Ihre Sorgen sind andere: das Plumpsklo im Garten und Stress mit dem Management. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Denn Kim hat Stress. Aber nicht wegen der vielen Geschichten, die sie und ihr ganzkörpertatowierter Gatte in der Vergangenheit erzählten (oder auch nicht). Wenn's um Glaubwürdigkeit im Hause des Ehepaars Grey (so heißen sie jetzt!) geht, gehen Reality-Mitbewerber kilometerweit steil. Der „Ur-Big Brother“ Jürgen Milski sprach von „Märchenstunde“. „Was haben die Gebrüder Grimm mit Reality zu tun?“, lästerte er via Instagram. „Ist das jetzt Fantasy-TV?“

Kim Virginia: „Ich hatte einen richtigen Nervenzusammenbruch“

Nikola ist ein ziemlich bunter Typ wegen der vielen Tattoos. Und Kim Virginias Ehemann. Sie haben sich kürzlich den neuen Nachnamen Grey ausgesucht. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Die „Glorreichen Sieben“ im Luxus-Haus erfreuen sich an viel Komfort: Betten, Sofas, Whirpool, regendusche und prall gefülltem Kühlschrank. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Aber Kim Virgina und Nikola Grey haben noch ein anderes Problem. Es ist das Management. Das breitete Kim gleich an Tag zwei ausführlich im Rundumschlagmodus dar: „Mein Manager wurde auseinandergenommen, habe ich gehört. Jetzt ist es so, dass wir Streit haben. Ich hatte einen richtigen Nervenzusammenbruch, ich bin hier schon weinend angekommen. Wir hatten so einen Stress. Jetzt muss ich gucken, vielleicht komme ich hier raus und habe 50 Anzeigen.“ Kim Virginia stöhnte: „Ich könnt's mir nicht schlimmer vorstellen.“

TikTokerin Nina Bridney ist dankbar, dass sie im Luxusteil des Anwesens landete. „Big Brother, das hast du wunderschön gemacht. Danke! Das ist der beste Tag in meinem Leben!“ (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Na, ganz so schlimm wird's wohl nicht sein. Immerhin schmiedete sie gleich darauf andere, angenehmere Zukunftspläne. Sie will ihre Hochzeit, die vor einem Jahr recht überstürzt in der Little White Wedding Chapel in Las Vegas - Kim: „Da, wo Britney Spears geheiratet hat“ - noch ein bisschen peppen. „Ich will mehrere Hochzeiten“, legte sie der Container-Schar dar, „ich will eine Hochzeitsweltreise oder so was. Ich hab' Bock auf eine Hochzeit am Strand, ich hätte aber auch Bock auf eine Hochzeit in Nepal oder so was, oder mit einem Guru. Ich möchte alles mal ausprobieren.“

Box-Legende Axel Schulz unterhielt sich mit Model Tessa Bergmeier (rechts) über deren turbulente Karriere. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Da war dann auch ihr Mann, der Nikola, verblüfft. „Gut, zu wissen.“

Den Enfant terribles sei Dank: Starke Quoten zum „Promi Big Brother“-Auftakt

Im Garten geht's ungemütlicher zu. Da mussten Sängerin Nadja Benaissa (links) und „Bachelor“-Gewinnerin Francesca Morgese schon am Feuerchen kuscheln, damit's warm wurde. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Erst kein Luxus und dann landete René „Redo“ Dost auch als Erster auf der Nominierungsliste. Kein gelungener Auftakt für den Gastronom. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Am zweiten Tag von PBB herrschte ansonsten zunächst noch vorsichtiges Abtasten. TikTokerin Nina Bridney (23), Ex-Fußballprofi Christian Lell (42), Box-Legende Axel Schulz (57), Schauspieler Gedeon Burkhard (57), GNTM-Finalist Godfrey Egbon (35), Model und Realitystar Tessa Bergmeier (37), Schauspielerin und Reality-Diva Anouschka Renzi (62) schwelgen im komfortablen Haus auf 190 Quadratmetern im Luxus.

Realitystar Maurice Dziwak (28), Kult-Gastronom René „Redo“ Dost (57), „Baywatch“-Gewinnerin Francesca Morgese (28), No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (44) und Sidos Ex-Freundin Gia Gorgina (37) sowie Kim und Nikola hausen weniger glorreich. Da gibt's weniger Platz, Pritschen statt flauschige Betten und ein Plumpsklo statt Bidet.

Nach dem Motto „Keine Atempause, Geschichte wird gemacht“ standen gleich ein erstes Team-Spiel (mit Traktoren und Kartoffelsäcken), ein erster Bereichswechsel und eine weitere Premiere an: Erstmals wurde der Gartenzaun geöffnet, sodass sich „Häusler“ und „Gärtner“ direkt gegenüberstanden. Und dann gabs auch schon die erste Nominierung. Und wen hat's getroffen? „Redo“ Dost.

Wie's weiter geht? Täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 und Joyn. Bei Letzterem gibt's, für Hartgesottene, auch den 24-Stunden-Livestream. (tsch)