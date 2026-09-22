Rund fünf Monate ist es her, da gab Lola Weippert überraschend die Trennung von ihrem damaligen Partner bekannt. Seitdem war es still um das Liebesleben der 30-Jährigen geworden - bis jetzt. In der neusten Folge des Podcasts „Schön laut“ spricht die „Temptation Island“-Moderatorin über das erste Date, das sie nun nach ihrem Beziehungs-Aus gehabt habe. Dieses habe nur einen Tag vor der Aufnahme des Podcasts mit Vanessa Mai stattgefunden.

Den Namen möchte Lola Weippert zwar nicht nennen, dafür verrät sie im Podcast jedoch zahlreiche Details über ihren neusten Flirt. So handele es sich um keine öffentlich bekannte Person, aber aus „unserer Branche“, wie sie gegenüber Vanessa Mai sagt. Er sei Schwabe, 28 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, habe „braun-blonde Haare“, „wunderschöne blaue Augen“ und „kann Maultaschen und Käsespätzle“ zubereiten, so Weippert.

„Tolles“ Date, aber kein Kuss

Die beiden hätten sich auf einer Veranstaltung kennengelernt, seien aber jeweils zu schüchtern gewesen, um sich anzusprechen, schildert sie weiter. Schließlich habe er ihr auf Instagram geschrieben, und es sei zur Verabredung gekommen. Das Date sei „toll“ gewesen, wie Lola Weippert berichtet. Einen Kuss habe es allerdings nicht gegeben. Sie wolle es langsamer angehen lassen, stellt die Influencerin klar.

Als sie ihrer Podcast-Partnerin ein Bild zeigt, ist Vanessa Mai direkt angetan. „Sweet“, meint die Schlagersängerin und findet, er sehe „gescheit“ aus. Aber: Sie wolle noch das Instagram-Profil von ihm genauer unter die Lupe nehmen, um ein besseres Urteil fällen zu können. Die „letzte Hardcore-Prüfung“ sei dann: mit ihr und ihrem Mann Andreas zusammen etwas essen zu gehen. (tsch)