„Es ist schwer zu erklären“Marie Reim macht Trennung von Ex-Fußballer Raphael Wolf öffentlich

Es klang alles so harmonisch: Vor wenigen Monaten schwärmte Marie Reim (26) noch öffentlich von ihrem Partner Raphael Wolf. Mit dem früheren Fußballprofi, der auch ihr Manager ist, war Reim zwei Jahre lang liiert. In einem Interview mit „t-online“ verriet die „Liebe auf den ersten Blick“-Interpretin, dass auch Vater Matthias Reim sich den 38-Jährigen als Schwiegersohn vorstellen könne. Doch hat sich das Paar getrennt.

Reim erklärte gegenüber „Bild“: „Raphael und ich haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen. Das ist natürlich ein emotionaler Schritt gewesen. Aber wir gehen im Guten auseinander und verstehen uns nach wie vor sehr gut. Unsere gemeinsame Zeit bleibt in schöner Erinnerung für uns beide.“ Raphael Wolf ist seit 2025 auch der Manager von Marie Reim. Diese Rolle soll er auch nach der Trennung behalten. Reim soll aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und derzeit auf der Suche nach einer neuen Wohnung in Düsseldorf sein.

Marie Reim: „Kleinigkeiten“ haben zur Trennung geführt

Am Ende seien es „Kleinigkeiten“ gewesen, die zu der Trennung geführt hätten. Einen Konflikt habe es nicht gegeben, vielmehr hätten „ausreichende Gemeinsamkeiten“ gefehlt, sagt Reim. „Es ist schwer zu erklären“, betont sie. Weitere Details zu der Trennung nannte die Musikerin nicht.

Bei der Premiere der RTL-Show „Die Verräter“ vor wenigen Wochen hatte Reim noch gegenüber „Bild“ erklärt: „Wir sind 24/7 zusammen. Und wenn ich Raphael nachts um drei wecke, weil ich ihm einen neuen Song vorspielen will, dann hört er sich den auch um diese Zeit noch an.“ (tsch)