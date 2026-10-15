Jane (Priscilla Presley) kann dem Charme von Frank Drebin (Leslie Nielsen) nicht widerstehen. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Er hat die amerikanische Nationalhymne verhunzt, die englische Königin blamiert, rund 1.000 Drogendealer erschossen und jede Menge Mülltonnen umgefahren - Frank Drebin ist nicht nur eine Gefahr für die Öffentlichkeit, sondern auch der tollpatschigste Polizist, der je auf die Kino-Zuschauer losgelassen wurde. In drei Teilen der Slapstick-Reihe um die „Nackte Kanone“ durfte sich Leslie Nielsen in der Hauptrolle austoben, ehe 2025 eine Fortsetzung mit Liam Neeson in die Kinos kam. RTLZWEI zeigt nun alle drei Original-Filme (Donnerstag, 15. Oktober, Teil eins um 20.15 Uhr, Teil zwei um 22.00 Uhr, Teil drei um 23.35 Uhr).

Frank Drebin (Leslie Nielsen) blamiert nicht nur sich selbst, sondern auch die britische Königin. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Teil eins der Reihe ist und bleibt dabei der beste: Polizeileutnant Frank Drebin (Nielsen) hat es nicht leicht im Leben. Gerade aus Beirut zurückgekehrt, wird er mit einem neuen Fall beauftragt. Sein Partner Nordberg (O.J. Simpson) wurde bei einer Rauschgift-Razzia ziemlich ramponiert. Eine Spur führt zu dem Geschäftsmann Vincent Ludwig (Ricardo Montalbán). Für Frank eine äußerst dubiose Figur, denn welcher normale Mensch züchtet schon Fleisch fressende Zierfische? Doch außer der auffallend hübschen Sekretärin Jane (Priscilla Presley) kann der Cop bei Ludwig nichts entdecken. Und dass diese wiederum besonderen Gefallen an Frank findet, ist auch im Sinne ihres Chefs, denn er hofft, durch sie mehr über den Stand der polizeilichen Ermittlungen in Erfahrung zu bringen.

Liam Neeson als Frank Drebin Jr.: Ein würdiger Nachfolger

Frank Drebins (Leslie Nielsen) Nase befindet sich in einer misslichen Lage. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Ed Hocken (George Kennedy, links) und Frank Drebin (Leslie Nielsen) suchen im weiten Rund des Baseballstadions nach einem Attentäter. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Auch wenn er nach dem Ende der Reihe immer wieder in Satire-Filmen (“Agent 00 - Mit der Lizenz zum Totlachen“, „Scary Movie“) zu sehen war, so blieb die Rolle des Frank Drebin doch die Paraderolle für den 2010 verstorbenen Leslie Nielsen. Seinen Ruf als Comedy-Darsteller hatte er den Herren Zucker / Abrahams / Zucker zu verdanken - die besetzten ihn für „Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“ erstmals in einem lustigen Kontext - eben weil er vorher nur in eher faden B-Thrillern mitwirkte.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Liam Neeson seine Nachfolge antrat: Schließlich drehte der einstige Charakterdarsteller (“Schindlers Liste“) zuletzt auch viele grimmige Rachefeldzug-Thriller mit B-Movie-Charakter. In „Die nackte Kanone“ bewies er jedoch, dass auch witzig sein kann. In der Fortsetzung spielt er Frank Drebin Jr., den Sohn des berühmten Lieutenants. Die Neuauflage, die erwartungsgemäß vollgestopft war mit mal mehr, mal weniger gelungenen Slapstick-Sequenzen und sprachlichen Kalauern, fand sowohl bei Kritikern als auch dem Publikum soviel Anklang, dass derzeit über eine Fortsetzung nachgedacht wird. (tsch)