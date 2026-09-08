Es kracht im „Sommerhaus der Stars“Gute-Laune-Kandidat pöbelt plötzlich zurück

Vanessa fällt es zunehmend schwerer, ihre Fröhlichkeit zu bewahren. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Gute Laune im „Sommerhaus der Stars“ ? Fehlanzeige - der Pärchen-Krawall bleibt laut, gemein und bodenlos. Selbst Zirkusartist und Schlagersänger Giovanni Weisheit (32) schien in Folge 2 keine Lust mehr auf heile Welt zu haben und stichelte fleißig mit, während einzig seine Partnerin und Schlagerkollegin Vanessa Neigert (34) versuchte, die Stimmung irgendwie fröhlich zu halten.

Nico (links) fühlt sich als Mastermind des Sommerhauses, Laura sagt dazu nicht viel. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Besonders zwischen Giovanni und dem Reality-Pärchen Hati Suárez und Alexander Molz blieb es angespannt, unter anderem weil Ersterer kritisierte, dass Hati Obdachlose respektlos als „P...ner“ bezeichnete, während er später dann aber selbst von „irgend'nem dummen Weib“ sprach - und damit möglicherweise Hati meinte (auch wenn er das in einem aktuellen Instagram-Statement leugnet).

Vanessa möge ihn gegen diese doch bitte mehr unterstützen, bat er - eine Idee, auf die ihn Fabrice Neda (31) gebracht hatte. Das Feuerlegen glückte: Vanessa war verletzt von Giovannis indirekter Unterstellung, sie würde nicht hinter ihm stehen.

Nico Legats Manipulations-Spielchen

Tano (links) erzählt Anna (Mitte) und Kathy, was er belauscht hat. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Fragen beantworten und Kugeln bugsieren - an dieser Aufgabe scheitern alle Paare (hier Kathy und Ferry). (Bild: RTL) Copyright: RTL

Der Zoff zwischen dem Artisten und Hati gefiel natürlich deren Erzfeindin Anita Latifi (29) mit Gatte Fabrice sowie Nico Legat (28) und Freundin Laura Parrinello (26). Giovanni hielt alle vier noch für seine Verbündeten, nichtsahnend, dass er für sie nur Mittel zum Zweck war und sie längst über ihn lästerten. Vor allem Nico suhlte sich im Glauben, als raffinierter Puppenspieler den Rest des Sommerhauses in der Hand zu haben.

Die Nominierung steht an - und offenbart Nicos und Anitas falsches Spiel. (Bild: RTL) Copyright: RTL

So schleimte er sich etwa bei Hati und Alex ein (“Ihr seid coole Leute“) oder behauptete Ferry Pall (31) gegenüber, dass er Anita für „'ne Hinterhältige“ halte - nur um dem Rapper zu entlocken, dass der dieser auch misstraute. Diesen Fakt tratschte Nico wiederum prompt an Anita weiter, war sie im Geheimen doch seine Vertraute. Ein Lügengebilde, das schnell ins Wanken geraten sollte, da Tano Milingi (25) alles belauschte und Ferrys Freundin Kathy Hartlieb (29) sowie seiner eigenen Liebsten Anna Lisson (26) davon berichtete.

Zoff und Stress im Safety-Spiel

Alex und Hati bekommen die meisten Stimmen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Neben dem fiesen Intrigen-Netz wurden auch innerhalb der Beziehungen langsam Schwächen deutlich, unter anderem verstärkt durch nervenaufreibende Safety-Spielchen. Beim ersten galt es, Fragen zu beantworten, Kugeln mit den Anfangsbuchstaben der Lösungen auf einer großen Plattform in passende Löcher zu bugsieren und aus diesen dann ein Lösungswort zu bilden. Alle Paare scheiterten entweder an der Armkraft oder dem Allgemeinwissen - oder nicht selten auch an beidem.

Anita wirft mit üblen Beleidigungen um sich. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Während es Paaren wie Ferry und Kathy oder Tano und Anna trotz der Anspannung immerhin gelang, einen einigermaßen freundlichen Umgangston zu behalten, und Giovanni und Vanessa zum Stressabbau „Über den Wolken“ sangen, beschimpfte Hati Alex verzweifelt weinend als „Opfer“, während er ihr schroff über den Mund fuhr. Am Ende waren beide entsetzt über das Verhalten des jeweils anderen, sich aber immerhin einig, dass so etwas „nie wieder passieren“ dürfe.

Nur zwei von sechs (!) richtig platzierten Kugeln reichten letztlich dann für den Sieg: Anita und Fabrice hatten sich (wie in der letzten Folge schon Nico und Laura) vor der nächsten Nominierung geschützt. Auch das zweite Safety-Spiel verlief wenig ruhmreich, wenn auch etwas besser: Zeilen auswendig lernen und in der Mitte einer Slackline abwechselnd zu einem Gedicht zusammenfügen, lautete die Aufgabe, die Michelle Daniaux (26) und Sandro Ritzini (31) am schnellsten meisterten. Sie waren damit als drittes Pärchen „safe“.

Verbale Entgleisungen

Bei der abendlichen Nominierung folgte dann der Schock für Hati und Alex: Unter dem triumphierenden Lachen von Anita wurden sie von Nico gewählt! Als Ferry das falsche Spiel der beiden kritisierte, rastete Anita aus, beschimpfte ihn als „Lügenbaron“ und Kathy als „Heulsuse“.

Giovanni ahnte langsam: „Irgendwie stimmt hier was nicht.“ Raus haben wollte er dennoch erst einmal Hati und Alex, die am Ende am meisten Stimmen bekamen und in der nächsten Folge gegen das am zweithäufigsten genannte Paar, Michael Naseband (61) und Shelly Braun (31), in der Exit-Challenge um den Verbleib im Haus kämpfen müssen ... (tsch)