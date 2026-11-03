„Es tut unendlich weh“Christine Neubauer trauert um Regina Ziegler

Regina Ziegler leistete Pionierarbeit im Bereich der deutschen Filmproduktion. Am Sonntag verstarb die Produzentin überraschend im Alter von 82 Jahren in Berlin. Zwei Tage nach ihrem Tod meldet sich mit Christine Neubauer nun eine langjährige Weggefährtin zu Wort. Bei Instagram postete die Schauspielerin ein gemeinsames Bild, versehen mit emotionalen Abschiedsworten. „Es gibt Menschen, die begleiten uns durchs Leben. Und es gibt Menschen wie Dich, die für immer Spuren in unserem Herzen hinterlassen“, wendet sich Neubauer direkt an die Verstorbene.

Mit der verstorbenen Produzentin verbinde sie neben mehr als 50 gemeinsamen Filmen auch „unzählige Geschichten, Träume und Erinnerungen“. Sie hält Ziegler zugute, an sie geglaubt und mit ihr gekämpft zu haben. „Du warst so viel mehr als eine Produzentin. Du warst Wegbegleiterin, Freundin, Visionärin und eine der stärksten Frauen, die ich kennenlernen durfte“, schreibt Christine Neubauer im Andenken an Regina Ziegler.

„Ich werde unsere Gespräche vermissen“

„Ich werde unsere Gespräche vermissen, die Abende in Berlin, Dein Lachen, Deine Wärme und Deinen unerschütterlichen Mut“, trauert die Schauspielerin um Ziegler. „Es tut unendlich weh, Dich gehen lassen zu müssen.“ Einzig der Gedanke, dass Regina Ziegler mit ihrem bereits verstorbenen Ehemann Wolff, „Deiner großen Liebe“, vereint sei, tröste sie. „Danke für Deinen Glauben an mich, Deine Freundschaft und all die Jahre, die uns niemand nehmen kann“, schließt Christine Neubauer ihr Statement mit dem Versprechen: „Du bleibst für immer in meinem Herzen.“

Regina Ziegler wurde 1973 mit der Gründung ihrer Produktionsfirma Ziegler Film zur ersten unabhängigen Filmproduzentin Deutschlands. „Mit ihrem kreativen und unternehmerischen Lebenswerk hat Regina Ziegler deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben“, würdigte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler ihr Erbe in einer Pressemitteilung. „Regina Ziegler war und bleibt ein großes Vorbild für Frauen in unserer Branche“, fügte Programmdirektorin Nadine Bilke hinzu. „Als Deutschlands erste Filmproduzentin hat sie den Weg für uns alle geebnet.“

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