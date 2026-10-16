„Es war brutal“Sylvester Stallone blickt auf schwere Verletzungen nach Filmdreh zurück

Für seinen Film „The Expendables“ holte Regisseur Sylvester Stallone 2010 das Who's who der Actionfilmszene zusammen. An der Seite von Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren und Bruce Willis übernahm auch der heute 80-Jährige selbst eine Hauptrolle - und bezahlte das Engagement teilweise mit seiner Gesundheit. Weil ein Stunt schieflief, musste sich der Schauspieler nach den Dreharbeiten neun Rückenoperationen unterziehen, wie er nun in einem Interview mit „Fox News“ berichtete. Zudem erlitt er Verletzungen am Nacken, die drei Wirbelversteifungen nötig machten.

„Beide Schultern waren ausgerenkt, am Auge wurden mir alle möglichen Linsen eingesetzt“, zählte Stallone weitere körperliche Folgen auf. „Es war brutal.“ Nach den zahlreichen Eingriffen sei er nie mehr „ganz der Alte“ gewesen, bedauerte der Hollywoodstar. „Jetzt muss man so gut es geht mit den Schmerzen leben.“ Heute ärgert ihn, dass er damals „andere Leute nicht einfach ihre Arbeit machen ließ“, also Stuntleute.

Neue Staffel von „Tulsa King“ ab sofort verfügbar

Heute sei er sich dessen bewusst. Deshalb gab er nachfolgenden Actionfilmstars mit auf den Weg: „Sei kein Angeber!“ Sylvester Stallone formulierte zudem den unmissverständlichen Rat: „Ich weiß, dass viele Leute darüber nachdenken, Stunts zu machen ... tut es nicht! Überlasst das den Profis!“

Im Laufe seiner Karriere habe sein Körper Belastungen wie die eines Profisportlers aushalten müssen, fügte der Schauspieler hinzu. Er sei nicht „stolz darauf, dass ich mich selbst in Stücke gerissen habe“, betonte er. Er bereue mit Blick auf seine Karriere „Millionen von Dingen“, so Stallone.

Seine Rolle in „Tulsa King“ dürfte nicht zu diesen Dingen gehören. In der viel gelobten Serie spielt Stallone den Mafioso Dwight „The General“ Manfredi, der unfreiwillig nach einer langen Haftstrafe nach Tulsa, Oklahoma, „versetzt“ wird. Die vierte Staffel des Serienhits ist ab sofort bei Paramount+ verfügbar. (tsch)