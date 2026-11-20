Die Schlagersängerin Sonia Liebing (37) hat im Interview mit RTL erklärt, dass sie ihre Brustvergrößerung aus der Corona-Zeit heute bereut. „Eigentlich war ich nicht unzufrieden mit meinem Körper“, sagte sie. Nach ihrer Schilderung stieß sie in der Zeit mit viel Freizeit im Internet auf günstige Angebote für Schönheitseingriffe. „Da hätten meine Alarmglocken eigentlich schon angehen müssen“, räumte sie rückblickend ein.

Den Eingriff begründete sie mit Langeweile. „Total dumm“, urteilte sie über ihre damalige Entscheidung. Aus ihrem Umfeld habe es Widerspruch gegeben. „Jeder war dagegen. Selbst mein Mann war dagegen“, erinnerte sich Liebing. Sie setzte die Operation dennoch durch. Als später ein Implantat Probleme bereitete, ließ sie die Vergrößerung wieder rückgängig machen. Auf Basis ihrer Erfahrungen riet der Schlagerstar anderen Frauen: „Holt euch noch eine dritte, vierte Meinung ein.“ Man solle zudem noch einmal in den Spiegel schauen und in sich gehen.

Sonia Liebing kämpft mit Bandscheibenvorfällen: „Augen zu und durch!“

Aktuell beschäftigen Sonia Liebing gesundheitliche Probleme an anderer Stelle: Sie leidet unter drei Bandscheibenvorfällen. Mit einem Augenzwinkern kommentierte die Schlagersängerin ihr körperliches Leiden gegenüber RTL wie folgt: „Die Muddi wird alt.“ Da sie zu Hause bei ihren Kindern sei, komme sie kaum noch zum Sport. Durch Physiotherapie seien die Beschwerden aber auszuhalten. Ihr Motto laute: „Augen zu und durch!“

Auch Liebings Instagram-Community registrierte Veränderungen an ihrem Körper. Vom früheren Sixpack sei zeitweise wenig zu sehen gewesen, was laut der Sängerin für viel „Gerede“ sorgte. Es seien sogar Schwangerschaftsgerüchte aufgekommen. „So was tut auch weh“, sagte sie. Als zweifache Mutter reagiert sie auf den Druck in den sozialen Netzwerken, indem sie sich ungeschminkt zeigt. Auf Instagram sei ohnehin „sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel fake“, monierte Liebing. (tsch)