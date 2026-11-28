Rund um die Jahrtausendwende war Deutschland im Skisprung-Fieber. Bei der WM 1999 holten Martin Schmitt und Sven Hannawald einen historischen Doppelsieg, dazu gab es Mannschaftsgold für das deutsche Team. Doch der Erfolg samt landesweiter Euphorie barg auch seine Schattenseiten. „Es gab Momente, in denen man nicht mehr privat sein konnte, wo man sich teilweise erdrückt fühlt“, blickt Hannawald in der neuen ARD-Doku „Being Sven Hannawald“ (ab sofort in der ARD-Mediathek) zurück.

Neben der äußeren Erwartungshaltung habe ihn damals auch ein sportliches Problem belastet: seine ausbaufähige Sprungkraft. „Die Lösung dafür: Gewichtsreduktion“, erklärt der einstige Leistungssportler seine damalige Schlussfolgerung. Schon ein Kilo weniger Körpergewicht könne beim Skifliegen zehn oder 15 Meter mehr bringen, rechnet er vor. „Ich habe angefangen, halbes Kilo für halbes Kilo zu reduzieren.“

Sven Hannawald über krassen Gewichtsverlust: „Da ist hier oben kein Licht mehr an“

Sven Hannawald blickt in einer ARD-Doku auf Höhen und Tiefen seiner Laufbahn als Skispringer zurück. (Bild: SWR / David Dince) Copyright: SWR / David Dince

„Man hat nicht viel in der Hand gehabt, es war grenzwertig“, erinnert sich Physiotherapeutin Nicole Horngacher in der dreiteiligen Doku-Serie. Bei einer Größe von 1,84 Meter habe er damals 63 Kilogramm gewogen, erklärt Hannawald. Das habe „erste Spuren hinterlassen“, trotzdem habe er an seinem Kurs festgehalten. Erst, als sein Körpergewicht unter 61 Kilogramm fiel, habe er erkannt: „Da ist hier oben kein Licht mehr an.“ In diesem Zustand habe „selbst Skifliegen nicht mehr funktioniert“.

Deshalb brach er im Frühjahr 2001 die Saison vorzeitig ab und begab sich in Therapie bei einem Sportpsychologen, „unter der Grundvoraussetzung, dass niemand etwas weiß“. Nora Maasberg, die Hannawald später therapierte, erläutert in „Being Sven Hannawald“: „Wenn ich erlebe, ich werde bei jedem Sprung, bei jeder Entwicklung mit einem Maßband vermessen: Nach einer Weile mache ich das selbst mit mir.“

Die Zwangspause wirkte: Im darauffolgenden Winter hatte Hannawald die beste Zeit seiner Karriere. Als erster Athlet der Skisprunggeschichte gewann er bei der Vierschanzentournee 2002 alle vier Springen und machte sich so unsterblich. (tsch)