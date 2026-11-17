Es ist fünf Uhr morgens in Berlin-Lichtenberg. Auf den Ohren hat Espérance ihren Lieblingssong „Don't Worry Be Happy“. Die ZDF-Reportage „37°: Pflege lernen fern der Heimat“ begleitet die 25-Jährige auf ihrem Weg zu ihrem Ausbildungsplatz. Trotz der frühen Stunde startet Espérance stets gut gelaunt in den Arbeitstag. Sie ist überzeugt, dass ältere Menschen vor allem „Liebe“ und „Empathie“ brauchen.

Es ist bemerkenswert, mit welcher Wärme und Geduld Espérance den Bewohnern begegnet. In ihrer Heimat Benin habe sie sich um ihre Oma gekümmert, erzählt sie in der Reportage. „Ich sehe meine Oma in diesen Leuten“, bekundet Espérance, die ursprünglich als Au-pair nach Deutschland gekommen war. Ihre Erfahrungen aus der Familie scheinen ihren Umgang mit den Bewohnern maßgeblich zu prägen.

„Angst“ um ihren Neffen

Für die Zukunft wünscht sich Espérance Liebe, Zufriedenheit, viele schöne Momente mit ihrer Familie und, dass sie die Ausbildung schafft. (Bild: ZDF und Jens Gyarmaty) Copyright: ZDF und Jens Gyarmaty

Gleichzeitig vermisst Espérance ihre Mutter und ihre Schwester. Dass auch ihr Bruder in Berlin lebt und sie regelmäßig Zeit mit ihren Neffen verbringen kann, ist für sie ein wichtiger Trost. Vor Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe habe sie selbst keine Angst. Anders sieht es aus, wenn es um ihren Neffen geht. Fragt er sie, wie er reagieren soll, wenn er „schlecht behandelt“ wird, weiß Espérance oft selbst keine Antwort.

Die junge Frau möchte nach ihrer Ausbildung in Deutschland bleiben. Für ihre Zukunft hat sie klare Wünsche: „Ich wünsche mir für die Zukunft Liebe, Zufriedenheit, viele schöne Momente mit der ganzen Familie. Und, dass ich meine Ausbildung schaffe.“

„37°: Pflege lernen fern der Heimat“ ist am Dienstag, 17. November, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen und schon vorab im in der ZDF-Mediathek. (tsch)