„Liebe meines Lebens“Esther Sedlaczek enthüllt überraschend private Einblicke

Esther Sedlaczek wurde am Samstagabend beim 44. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper mit dem Deutschen Sportmedienpreis in der Kategorie „Sportmedienfrau des Jahres” ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede gewährte die 40-Jährige ungewohnt tiefe Einblicke in ihr Privatleben

Die beliebte ARD-Moderatorin sprach auch ausführlich über ihren Ehemann, dessen Identität sie seit Jahren bewusst aus der Öffentlichkeit heraushält. „Es hat mir so viel inneren Frieden gegeben, eine Familie zu haben und mit einem unfassbar tollen Partner, der Liebe meines Lebens, zu grünen“, sagte sie.

Esther Sedlaczek: ARD-Moderatorin spricht über Ehemann und Kinder

Mit einem Scherz sorgte sie für Lachen im Saal: „Vielleicht ist ja auch noch ein Viertes drin. Jetzt guckt er erschrocken. Nein.“ Später stellte sie klar, dass die Familienplanung abgeschlossen sei und es sich nur um einen Spaß gehandelt habe.

Die „Sportschau“-Moderatorin erzählte auch von ihren drei Kindern: Die älteste Tochter sei eher die Kreative, der mittlere Sohn beginne gerade mit dem Fußballspielen und der Jüngste wisse noch nicht genau, wohin die Reise gehe, „aber wir werden auch ihn für den Sport begeistern“.

Sedlaczek betonte, wie sehr ihr das Familienleben dabei helfe, den Beruf in die richtige Perspektive zu rücken. „Wenn ich nach Hause komme, denke ich mir: Hey, ich habe einen super Job. Aber ich kann ihn auch mehr genießen durch meine Kinder.“

Esther Sedlaczek lebt mit ihrer Familie in München

Die Familie lebt in München, für die Arbeit bei der ARD pendelt Sedlaczek regelmäßig nach Köln in die WDR‑Zentrale. Während Welt- und Europameisterschaften ist sie gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger für die Berichterstattung zuständig. Das Duo kommt bei den ARD-Zuschauern recht gut an.

Seit 2016 ist sie mit einem Münchner Geschäftsmann zusammen, seit April 2019 sind sie verheiratet. Die Moderatorin hält den Namen ihres Ehemannes bis heute von der Öffentlichkeit fern. Auch ihre Kinder zeigt sie in den sozialen Medien nur ohne erkennbare Gesichter. Zur Preisverleihung wurde sie von ihrem Vater, dem Schauspieler Sven Martinek, begleitet. (mbr)