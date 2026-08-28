„Etwas unangenehm“Gäste entdecken beim „perfekten Dinner“ Hundehaare auf den Tellern

Tobias (44) ist Gastgeber des Finalabends in der Pfalz. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach Pool, Sauna und Whirlpool bei Lorene geht es im Finale von „Das perfekte Dinner“ in der Pfalz gleich weiter mit dem potenziellen Wellnessprogramm. Gastgeber Tobias (44) empfängt seine Mitstreiter in Weidenthal: Nach zehn Jahren in Berlin hat es ihn in die ländliche Idylle verschlagen: „Das größte Ereignis ist hier das jährliche Weihnachtsbaum-Wettwerfen“. Der gelernte Hotelfachmann war 15 Jahre in der Sternegastronomie tätig. Beim Finale will er deshalb noch einmal zeigen, was in ihm steckt und wünscht sich jeweils „mindestens neun Punkte“.

Motto: Drei Gänge, eine Reise Vorspeise: Zwischen Wasser & Erde - Zander / Linsen / Chorizo / Apfel / Dill Hauptspeise: Essenz des Abends - Kalbsfilet / Kartoffelsoufflé / Erbse / Jus Nachspeise: Finale der Sinne - Weiße Schokolade / Rhabarber / Pistazie

„Röstaromen mag doch jeder“

„Ich wünsche mir mindestens neun Punkte“: Leider geht Tobias' Rechnung am Ende nicht auf. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Sie kann es nicht fassen: Mit 37 Punkten gewinnt Lorene „Das perfekte Dinner“ in der Pfalz. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Gruppenbild mit Siegerin: Lorene gewinnt „Das perfekte Dinner“ in der Pfalz. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Wir erinnern uns: Tobias ist bekennender Pilzverächter. Bei Vegetarierin Maxin (22) musste er an Tag 2 trotzdem Austernpilze probieren - schließlich gab es für ihn bei der Vorspeise keine Alternative. Ob er diesen kulinarischen Zwang nun vergessen hat? Wohl kaum. Als bei seinem eigenen Dinner die extra für Maxin vorbereiteten Kräuterseitlinge als Zander-Alternative zu viel Hitze abbekommen, kommentiert Tobias trocken: „Ach, Röstaromen mag doch jeder.“ Eine charmante Umschreibung für angebrannte Pilze - oder die späte Rache des Pilzhassers?

Maxin nimmt es erstaunlich gelassen. Noch besser für Tobias: Sie findet die Kräuterseitlinge tatsächlich lecker, ebenso ihre Alternative zum Kalb, nämlich hauchdünn geschnittenen, in Eiweiß ausgebackenen Sellerie mit Topinambur-Chips. Apropos Tierliebe: Jenseits des Tellers sind Tobias und sein Partner Thomas (45) stolze Hundebesitzer. Der Vierbeiner sorgte kurz vor dem Dinner für Aufregung: Ein siebenstündiger Aufenthalt beim Tierarzt endete zum Glück nicht auf dem OP-Tisch. Auch beim Dinner zeigt sich der Hund präsent. Lorene (36) entdeckt auf den Tellern etwas, das nicht auf der Menükarte steht: Hundehaare.

„Etwas unangenehm“, lautet ihr Urteil, dem auch Allie (35) zustimmen muss. Ein kleiner Fauxpas, der bei einem Gastgeber mit hohen Ansprüchen natürlich besonders auffällt. Die Gäste scheinen ihm jedenfalls nicht böse zu sein. An Punkten gibt es 31 - und mit 37 Punkten gewinnt Lorene ganz knapp vor Allie mit 36. Doch nicht nur sie freut sich über 3.000 Euro. Der Rest der Runde bekommt eine Sonderbelohnung: „Ihr seid die Besten“, so die glückliche Gewinnerin und verspricht: „Ihr dürft ein Leben lang bei mir frei essen!“ (tsch)