„Er ist einfach großartig“Ex-007 schwärmt von möglichem nächsten James Bond

Fünf Jahre nach dem Kinostart des bislang letzten James-Bond-Films soll schon bald feststehen, wer in Zukunft die Rolle des britischen Geheimagenten übernimmt. Mögliche Kandidaten wurden seit dem Film-Tod von 007-Darsteller Daniel Craig in „Keine Zeit zu sterben“ (2021) viele gehandelt, zuletzt waren laut Branchenmedien wie „Deadline“ nur noch drei Namen ernsthaft im Gespräch: die von Jack Lowden, Josh O'Connor und Callum Turner.

Letzterer hat nun einen prominenten Fürsprecher gefunden: Im Interview mit der Zeitschrift „Vanity Fair“ äußerte Pierce Brosnan, Bond-Darsteller von 1995 bis 2002, Bewunderung für den 36-jährigen Briten: „Callum Turner, ist jemand, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe, und er ist einfach großartig“, so Brosnan. Callum Turner wurde 1990 in London geboren. Bekannt wurde er unter anderem mit der Rolle des Theseus Scamander in den Filmen der „Phantastische Tierwesen“-Reihe. In den deutschen Kinos ist er derzeit in der romantischen Komödie „One Night Only“ zu sehen.

Brosnan lobt 007-Regisseur: „Wir werden total begeistert sein“

Pierce Brosnan spielte den britischen Agenten James Bond in vier Kinofilmen. (Bild: Getty Images/Gareth Cattermole) Copyright: Getty Images/Gareth Cattermole

Auch für die anderen 007-Kandidaten hat Brosnan nur Lob übrig: „Alle Männer, die derzeit auf der Liste stehen, sind Schauspieler, die ich bewundere“, so Brosnan, der sein Bond-Debüt in „GoldenEye“ gegeben hat. „Sie alle haben eine eigene Stimme, eine beeindruckende Statur und eine starke Leinwandpräsenz. Sie alle haben eine lange Karriere als Schauspieler vor sich - all diese jungen Männer.“ Jack Lowden wurde durch die Spionageserie „Slow Horses“ bekannt und war unter anderem auch im Kriegsfilm „Dunkirk“ zu sehen. Josh O'Connor feierte seinen internationalen Durchbruch in dem Drama „God's Own Country“ und war zuletzt im Steven-Spielberg-Film „Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit“ zu sehen.

Brosnan sagte in dem Interview weiter, er sei „gespannt darauf, zu sehen, wer diese epische Rolle der Filmgeschichte übernehmen wird“. Auf wen auch immer die Wahl fallen werde, er „wünsche ihm alles Gute im Leben sowie Kraft und Mut“.

Wann der neue James-Bond-Darsteller verkündet wird, ist unklar. Branchenmagazine rechnen allerdings damit, dass es noch in diesem Jahr so weit ist. Fest steht hingegen schon, wer die Regie übernehmen wird: Denis Villeneuve, der Macher der „Dune“-Trilogie. Im „Vanity Fair“-Interview bezeichnete Brosnan den kanadischen Regisseur als „bilderstürmerisch“. Villeneuves Filme seien „visionär, und seine Raffinesse und Fantasie bei der Kameraführung und beim Erzählen von Geschichten sind so eindringlich und sinnlich. Das wird großartig. Das wird wirklich großartig“, so Brosnan. „Ich glaube, wir werden total begeistert sein.“ (tsch)