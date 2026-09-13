Die frühere Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Szewczenko erwartet im Alter von 49 Jahren ihr viertes Kind. Die Nachricht teilte die ehemalige Darstellerin der RTL-Serie „Alles was zählt“ auf der Online-Plattform Instagram mit.

Neben einer breiten Debatte über späte Schwangerschaften in den sozialen Medien erreichten die Sportlerin zahlreiche Glückwünsche von Weggefährten aus der Unterhaltungsbranche, wie der Sender RTL berichtete.

Promis gratulieren RTL-Star

Unter anderem gratulierte der Tänzer Evgeny Vinokurov, während Schauspielerin Tina Ruland die Nachricht mit den Worten „Von Herzen alles Liebe, wie wunderschön“ kommentierte.

Auch TV-Moderatorin Nina Bott, Stephen Dürrs Ehefrau Katharina sowie Influencerin Ina Aogo sprachen ihre Glückwünsche aus. Szewczenko zeigte sich von der Resonanz berührt: „Ihr seid wundervoll... Danke.“ Sie gab zudem bekannt, sich derzeit in der 23. Schwangerschaftswoche zu befinden; die Geburt des Kindes sei für Januar 2027 errechnet.

Langer Weg zum Familienglück und offener Umgang mit Rückschlägen

Szewczenko und ihr Ehemann Norman Jeschke lernten sich über den Eiskunstlauf kennen und sind seit 2008 ein Paar; die Heirat folgte im Herbst 2020. Gemeinsam haben sie bereits drei Kinder: Die älteste Tochter Jona kam 2011 zur Welt, im Jahr 2021 folgten die Zwillingssöhne Leo und Luis.

In der Vergangenheit hatte die Sportlerin wiederholt öffentlich über ihren jahrelangen Kinderwunsch sowie über vier erlittene Fehlgeburten gesprochen, ehe sich die Schwangerschaft mit den Zwillingen nach vorangegangenen Kinderwunschbehandlungen auf natürlichem Weg einstellte.

Neuer Lebensabschnitt und bevorstehender Umzug nach Rumänien

Neben dem anstehenden Familienzuwachs vollzieht die Familie laut RTL derzeit einen weiteren geografischen Wechsel. Nachdem die Familie im Jahr 2023 von Köln nach Dubai gezogen war und zwischenzeitlich Station in Bremen gemacht hatte, steht nun der nächste Ortswechsel bevor: Vor wenigen Wochen gab Szewczenko bekannt, ihren Lebensmittelpunkt gemeinsam mit ihrem Ehemann und den Kindern nach Timișoara in Rumänien zu verlegen.

In den 1990er-Jahren feierte Szewczenko große sportliche Erfolge als Eiskunstläuferin und sicherte sich unter anderem Bronze bei den Welt- und Europameisterschaften. Nach dem verletzungsbedingten Abschied vom Leistungssport gelang ihr ein erfolgreicher Übergang vor die Kamera, wo sie vor allem durch Hauptrollen in Serien wie „Unter uns“ und „Alles was zählt“ bekannt wurde.

Später folgten Teilnahmen an Primetime-Formaten wie „Let’s Dance“ sowie Engagements in Theater- und Showproduktionen. Heute ist sie vor allem als Buchautorin und erfolgreiche Social-Media-Unternehmerin tätig. (jag)