Ex-Investorin kehrt als Gründerin zu „Die Höhle der Löwen“ zurück

Diana zur Löwen will es wissen: Hatte sie bei ihrem Auftritt als Gastlöwin 2022 noch den Hebel in der Hand, ist sie bei ihrer Rückkehr bei „Die Höhle der Löwen“ auf die Einschätzung anderer angewiesen. Denn die Unternehmerin kehrt nicht in ihrer alten Funktion zurück, sondern wechselt die Seiten: In der vierten Folge der aktuellen 20. Staffel wird sie, gemeinsam mit ihren Co-Gründerinnen Rebecca Linneweber und Julia von Wolff, ihr eigenes Start-up pitchen.

Zur 20. Jubiläumsstaffel wurde das Löwenrudel auf acht Investoren aufgestockt. (Bild: RTL / Boris Breuer) Copyright: RTL / Boris Breuer

Dieses hat sich ganz der Mundpflege verschrieben. Die artem oral care GmbH befindet sich nach Eigeneinschätzung an der Schnittstelle von Wissenschaft, Design und Beauty. Ob das aktuelle Löwenrudel Potenzial in der Firma sieht, zeigt sich im linearen Fernsehen am Montag, 28. September, um 20.15 Uhr bei VOX. Wer über ein Premium-Abo von RTL+ verfügt, kann die Folge bereits eine Woche früher streamen.

Durch den Seitenwechsel ist Diana zur Löwens Rückkehr ein besonderes Event in der Show-Geschichte von „Die Höhle der Löwen“. Und schon mit ihrem ersten Auftritt schrieb sie „Löwen“-Geschichte: Die heute 31-Jährige war damals mit 27 Jahren die jüngste Gast-Löwin des Formats. (tsch)