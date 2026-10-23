Ex-“Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber moderiert „Islam Talk“ in Ägypten

Constantin Schreiber, ehemals Sprecher der „Tagesschau“-Hauptausgabe um 20 Uhr, hat eine neue Talkshow. Die moderiert der 47-Jährige jedoch nicht im deutschen Fernsehen, sondern in Ägypten. „Islam Talk“ heißt das Format, das der religiöse Sender Azhari TV ab Januar 2027 ausstrahlen wird. Erste Folgen sind bereits abgedreht. Das bestätigte Schreiber gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“.

„Die Verantwortlichen bei Azhari TV haben mich bereits vor einiger Zeit kontaktiert - etwa ein Jahr nach Erscheinen meines Buches 'Inside Islam' und noch während meiner Tätigkeit für die ARD - und Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet“, erläuterte Schreiber das überraschende Engagement.

Der gebürtige Cuxhavener lebte als Schüler ein halbes Jahr bei einer christlichen Familie in der syrischen Hauptstadt Damaskus und spricht seither Arabisch. Mit seinen kritischen Schriften und Vorträgen zu Islam und Islamismus löste der langjährige ARD-Journalist manche Kontroverse aus. 2023 wurde er nach einer Lesung an der Universität Jena mit einer Torte beworfen. Danach erklärte er, sich zum Thema Islam vorerst nicht mehr äußern zu wollen.

Constantin Schreiber hofft auf „lebendige und kritische Debatte über den Islam“

Diese Haltung hat Schreiber offenkundig revidiert. Mit Azhari TV, einem TV-Programm der Kairoer Al-Azhar-Universität, hat er nun eine Plattform gewählt, die nach seiner Ansicht „eine lebendige und kritische Debatte über den Islam und insbesondere den Bezug zum Westen fördern“ wolle. Zielgruppe seien vor allem Muslime und arabischsprachige Communitys in Europa und anderen westlichen Ländern.

Mit den Programmverantwortlichen teile er die Sorge, dass in Europa „konservative bis extremistische muslimische Organisationen die Deutungshoheit in muslimischen Communitys gewinnen“, wird Schreiber von der „SZ“ zitiert. Geplante Themen der Talkshow „Islam Talk“ lauten: „Die Frau im Islam“, „Wie islamisch ist das iranische Regime?“ oder „Der Aufstieg des Islamismus in Europa“.

Constantin Schreiber gehörte von 2021 bis 2025 zum Sprecher-Team der „Tagesschau“-Ausgabe um 20 Uhr. Im Anschluss nahm er eine Tätigkeit als „Global Reporter“ für den Springer-Verlag auf. Im Juli 2026 wurde bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Ablauf des Jahres enden wird. (tsch)