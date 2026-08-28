„Beauty & The Nerd“ ist zweifelsohne eine Reality-Show, die Klischees bedient wie kaum eine andere. In der ProSieben-Sendung treffen sogenannte „Beautys“, die der ein oder andere bereits aus einschlägigen TV-Formaten kennen dürfte, auf „Nerds“. Und die leben - wie es sich für einen echten Nerd gehört - irgendwo zwischen Anime, Gaming und IT.

In der ersten Folge der neuen Staffel scheint vor allem Vanessa Schmitt, die Ex von „Notruf Hafenkante“-Star Raúl Richter, bei den Nerds ziemlich gut anzukommen. In ihrem Vorstellungsvideo macht die 30-Jährige ihrem zukünftigen Teampartner direkt ein großzügiges Versprechen, denn sie hat für ihren Nerd „ein ganz besonderes Geschenk“ vorbereitet: eine „Playboy“-Ausgabe - mit Vanessa selbst auf dem Cover. „Vielleicht hat er ja Vergnügen damit“, so die ehemalige „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin.

Nam (30) ist ein Tech-Nerd aus Hannover. Mit „Beauty“ Vanessa an seiner Seite will er die Show gewinnen. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Als die Nerds am ersten Abend ihre Beautys wählen dürfen, entscheidet sich Nerd Nam (30) für Vanessa. Er war mein Favorit und ich glaube, ich war auch deine Favoritin“, freut sich Vanessa. „Ja“, stimmt Nam zu. Dumm nur, dass Nam kurz zuvor im Interview noch ganz andere Töne angeschlagen hatte. Dort verriet er, dass er zwischen drei Frauen schwanke und allen jeweils 33,3 Prozent geben würde.

Vanessa und Nam holen sich den ersten Sieg

Wie gut die beiden tatsächlich als Team funktionieren, zeigt sich schon im ersten Spiel. Dabei müssen die Kandidaten Fragen beantworten. Wer sich dabei besser schlägt, gewinnt. Und siehe da: Nam und Vanessa gewinnen das Spiel und sind damit vor der nächsten Nominierung geschützt. Der Sieg hat allerdings bekanntlich einen kleinen Haken: Wer gewinnt, macht sich automatisch zur Konkurrenz.

„'Beauty and the Nerd', das klingt halt erstmal alles immer so oberflächlich, ne. Aber, wenn die Nerds sich dann so öffnen - also ich finde, sowas schreibt halt auch irgendwie Reality-Geschichte“, sagt Vanessa Für sie selbst ist Reality-TV ohnehin kein Neuland. Gemeinsam mit GZSZ-Star Raúl Richter war sie bereits 2024 im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Die beiden waren damals ein Paar, doch seit Beginn dieses Jahres sind beide getrennt.

Zu sehen gibt es „Beauty & The Nerd“ immer donnerstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben und auf Joyn. (tsch)