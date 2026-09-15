Ex-Weltmeisterin Dorothea Wierer wird neue Biathlon-Expertin der ARD

Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Dorothea Wierer wechselt vom Schießstand ins TV-Studio: Die 36-jährige Südtirolerin verstärkt ab der kommenden Wintersaison das Experten-Team der ARD-Biathlonübertragungenund wird sich dabei mit Arnd Peiffer abwechseln.

Wierer hatte ihre aktive Karriere nach den Olympischen Winterspielen 2026 im heimischen Antholz beendet. Die Bilanz der Italienerin: vier WM-Titel, zwei Gesamtweltcup-Siege sowie vier olympische Medaillen. Als Expertin tritt sie in die Fußstapfen prominenter Vorgängerinnen - einen Vergleich, den sie selbst zieht: „Ich bin ein bisschen stolz, jetzt selbst Teil dieses Teams zu werden und als Südtirolerin in einer Reihe mit Magdalena Neuner und Kati Wilhelm als ARD-Expertin zu stehen.“

Ihr neuer Kollege Arnd Peiffer, der bereits in seine fünfte Saison als ARD-Experte startet, äußerte sich anerkennend über die künftige Zusammenarbeit: „Doro war eine grandiose Athletin und hat als Gesamtweltcupsiegerin zweimal den Titel geholt, der unter den Aktiven die wahrscheinlich größte Wertschätzung genießt.“ Besonders freue er sich auf die gemeinsame Berichterstattung von der WM im estnishen Otepää.

Dorothea Wierer war „Wunschkandidatin“ der ARD

Verantwortlich für die Biathlon-Übertragungen innerhalb der ARD ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Dessen Sportchef Dirk H. Walsdorff begründete die Verpflichtung mit Wierers Popularität und ihrer Persönlichkeit: Sie sei „durch ihre beeindruckende sportliche Bilanz, ihre fantastische Ausstrahlung und ihren internationalen Blickwinkel eine ideale Expertin“ für das Team.

Wierer tritt die Nachfolge von Erik Lesser an, der sich künftig auf seine Trainertätigkeit konzentrieren will. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky bezeichnete die Italienerin als „Wunschkandidatin“ für die Nachbesetzung und ordnete sie als „starke Frau“ in das bestehende Wintersport-Team um Peiffer, Felix Neureuther und Sven Hannawald ein.

Ihr Debüt als ARD-Expertin gibt Wierer am 17. und 18. Oktober an der Seite von Moderator Michael Antwerpes und Arnd Peiffer bei der Übertragung der Saisoneröffnung „Loop One“ in München. (tsch)