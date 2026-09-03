„Exit aus Deutschland“Markus Söders Tochter denkt bei AfD-Wahlsieg an Auswanderung

Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, kann sich vorstellen, Deutschland den Rücken zu kehren, sollte die AfD künftig Regierungsverantwortung übernehmen.

Im Gespräch mit „Antenne Bayern“ äußert sich das Model zur Partei und einer möglichen Regierungsbeteiligung: „Es ist trotzdem eine Partei und wir leben in einer Demokratie und man kann es nicht ignorieren. Aber ich glaube, das ist einfach ein Hilferuf an unsere Politik.“ Die aktuelle Entwicklung bezeichnete Burkandt als „katastrophal“. Sollte die AfD tatsächlich an die Macht kommen, ziehe sie deshalb auch einen Wegzug in Betracht: „Wenn das passiert und die AfD an die Macht kommt, mach ich auch einen Exit aus Deutschland und darüber denken viele nach.“

Das Model hält sich häufig im Ausland auf, kehre jedoch immer wieder nach Deutschland zurück. Deutschland sei ihre Heimat, betont die 27-Jährige. „Das ist mein Land und ich bin stolz auf Deutschland“, betont Burkandt. Gleichzeitig sieht sie das Land vor großen Herausforderungen. „Im selben Moment denk ich mir: Naja, wenn es hier so brennt, sollte man eigentlich nicht abhauen, sondern man sollte dafür kämpfen, dass das Land wieder aufwacht“, erklärt Burkandt.

Gloria-Sophie Burkandt plädiert für „Komplettwandel“ in Deutschland

Deutschland sei nach wie vor eines der „Top-Länder der Welt“. Es müsse jedoch wieder stärker werden. Dafür müsse man an einem Strang ziehen. Ihrer Ansicht nach brauche es zudem einen „Komplettwandel in Deutschland“. Auch junge Menschen sollten dabei mehr Macht oder Einfluss bekommen. „Es geht nicht um Geld, sondern es geht darum, dass wir einen Planeten schaffen, wo wir uns wirklich um die Umwelt kümmern, wo es der Umwelt gut geht, wo es uns Menschen gut geht, wo es keine Machtspielchen gibt, wo es kein Leid gibt.“

Am Montag, 21. September, veröffentlicht die Tochter von Markus Söder ihr erstes eigenes Buch. In „Generation KI: Menschlich bleiben in der neuen Welt“ beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen künstlicher Intelligenz und der Frage, wie Menschlichkeit in einer zunehmend von Technologie geprägten Welt bewahrt werden kann. (tsch)