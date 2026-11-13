Expertin fordert in ZDF-Doku Maßnahmen, „die es schwerer machen, das Auto zu nutzen“

„Das Auto ist ja für viele von uns die ultimative Freiheit“, stellt ZDF-Wirtschaftsjournalist Florian Neuhann fest: „Mein Bereich, meine Regeln und immer zu meiner Verfügung. Tja, und dann stehst du da und es geht kaum vorwärts.“ Und tatsächlich: 2025 verloren Autofahrer laut einer Auswertung des Verkehrsdatenanbieters Inrix in Deutschland durchschnittlich 47 Stunden durch Staus.

Die neue „WISO“-Doku „Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?“ skizziert mithilfe künstlicher Intelligenz eine Zukunft, in der derartige Verkehrsprobleme kaum noch eine Rolle spielen. Möglich werden soll das der KI zufolge unter anderem durch Flugtaxis, rasend schnelle Züge und autonome, gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge.

Wird das Selbstfahren eines eigenen Autos in einigen Jahren der Vergangenheit angehören? (Bild: iStock / Unaihuiziphotography) Copyright: iStock / Unaihuiziphotography

Für ihn sei eine solche Vision „der Horror“, sagt Kevin Bradler im Film. Der Kfz-Mechatroniker ist einer von mehreren Autofans, die in der Doku zu Wort kommen. Sein Bekannter Lucas Harders sieht das ähnlich. In seinen Augen bedeute ein eigener Pkw vor allem eines: „Freiheit“. Er findet: „Das, was dir ein Auto zurückgibt, das kriegst du nirgendwo anders zurück. Die Geräuschkulisse, das Gefühl, alles.“ Ein weiterer Autofan erklärt dem ZDF-Kamerateam: „Auf mein Auto will ich nicht verzichten, niemals. Mit dem Auto kann ich mich ja identifizieren - das ist ja mein Ding.“

Forscherin Barbara Lenz blickt „absolut optimistisch in die Zukunft des Verkehrs“

Dass Debatten rund um das Thema Auto „sehr schnell emotional“ werden, liege laut der Verkehrswissenschaftlerin Barbara Lenz an der Sorge, „etwas hergeben, etwas weggeben“ zu müssen. „Das ist das Allerwichtigste, dass man niemandem das Auto wegnehmen will“, betont sie.

ZDF-Reporter Florian Neuhann blickt auf „Die Zukunft des Verkehrs“ und nimmt dafür unter anderem Flugtaxis unter die Lupe. (Bild: ZDF/Spiegel TV) Copyright: ZDF/Spiegel TV

Dennoch fordert die Forscherin: „Man muss Maßnahmen ergreifen, die es schwerer machen, das Auto zu nutzen.“ Gleichzeitig müsse man an anderer Stelle Erleichterungen schaffen, etwa durch eine verlässliche Bahn. Diese zu etablieren, werde „viele Jahre“ dauern. Trotzdem blicke sie „absolut optimistisch in die Zukunft des Verkehrs“, erklärt die Hochschullehrerin: „Wir haben ja eigentlich eine ganz gute Basis, auf der wir aufbauen können.“

VW-Chef Blume: „Es geht im Wesentlichen ums Überleben der traditionellen Automobilindustrie“

Das sieht Oliver Blume ähnlich, vor allem mit Blick auf autonome Fahrzeuge. „Technologisch ist alles möglich“, sagt der VW-Chef. „Wir als Deutsche sind vielleicht nicht so technologieaffin, wie wir das in Asien teilweise feststellen“, räumt er ein. „Ich denke aber auch erst mal, wenn sich Technologien etabliert haben und in Deutschland oder in Europa die Menschen die Vorteile erkannt haben - dann wird das Ganze ein Siegeszug.“

Skeptischer klingt Blume, als er über die Zukunft seines Unternehmens spricht. „Es geht im Wesentlichen ums Überleben der traditionellen Automobilindustrie“, sagt er. „Der Volkswagen-Konzern hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Das heißt, die Situation ist heute robust. Die ist aber für die Zukunft nicht gesichert.“

Die Dokumentation „Die Zukunft des Verkehrs - Nie wieder Stau?“ läuft am Montag, 16. November, um 19.25 Uhr im ZDF und ist bereits vorab im Streamingportal des Senders abrufbar. (tsch)