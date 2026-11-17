Der CDU-Abgeordnete Pascal Reddig hat Bundeskanzler Friedrich Merz für dessen Umgang mit der Stromsteuersenkung kritisiert. „Ich habe nicht viel davon gehalten, dass wir jetzt die Stromsteuer in den letzten Wochen so sehr ins Schaufenster gestellt haben“, sagte Reddig am Montagabend im ntv-Talk „Pinar Atalay“. Man könne „doch so ein Thema nicht aufmachen, ohne dass man weiß, wie eigentlich die Gegenfinanzierung aussehen soll“, monierte der Unionspolitiker.

Friedrich Merz hatte am Montag eine Einigung auf die Stromsteuersenkung für alle ab 2027 in Aussicht gestellt. „Wir wissen, dass wir jetzt liefern müssen“, sagte der Kanzler in München bei einem Auftritt an der Seite von CSU-Chef Markus Söder und kündigte an, dass der Koalitionsausschuss am Dienstag die Maßnahme beschließen werde.

„Wenn der Kanzler das heute noch mal gesagt hat - dann muss es kommen“, forderte Reddig in Bezug auf Merz' Ankündigung. Er mahnte: „Wir sollten uns schon fragen, wie wir in Zukunft Politik machen.“ Das Vorgehen habe „eine extreme Glaubwürdigkeitskrise“ zur Folge gehabt. „Und das können wir jedenfalls in Zukunft so nicht mehr machen.“ Von einer „Ankündigungspolitik“ halte er nichts, sagte der 31-Jährige: „Da ist der Kanzler in der Verantwortung.“

„Schaffen wir es, die Menschen und die Betriebe im Land zu entlasten?“

Reddig frage sich zudem, weshalb die Koalition „nicht in der Lage“ sei, „die fünf Milliarden, die man für die Stromsteuersenkung braucht, auch zu mobilisieren in diesem Haushalt“. Er vermutet dahinter eine falsche Prioritätensetzung. „Als Allererstes geht es für mich darum: Schaffen wir es, die Menschen und die Betriebe im Land zu entlasten? Und dafür haben wir bislang viel zu wenig getan.“ Nun seien die Parteispitzen der schwarz-roten Koalition „in der Verantwortung, das zu lösen“.

Zuletzt war vor allem aus den Reihen der CDU Unmut in Bezug auf die ausgebliebene Senkung der Stromsteuer zu vernehmen gewesen. Der Brandenburger CDU-Ortsverband Großbeeren forderte in einer Mitgliederversammlung sogar einstimmig den Rücktritt von Merz - als Kanzler wie als CDU-Vorsitzender.

Die ganze Ausgabe von „Pinar Atalay“ steht bei RTL+ zum Abruf bereit. (tsch)