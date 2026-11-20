„Wie fange ich an?“: Bei Instagram hat Lena Gercke zu einem Geständnis ausgeholt. In einem Video, das die 38-Jährige mit ihren Fans teilte, spricht sie direkt in die Kamera: „Es gibt im Leben ja einfach Dinge, die man vielleicht anders geplant hatte und die man vielleicht einfach so akzeptieren muss, wie sie dann kommen.“

Weiter sagt Gercke, es falle ihr „jetzt echt schwer, das hier mit euch zu teilen“. Doch sie müsse einfach etwas zu dem Thema sagen, baut das Model weiter Spannung auf. „Ich glaube, das, was ich euch jetzt zeige, spricht für sich“, fährt sie fort. Ein schneller Kameraschwenk löst auf, um was es sich handelt - und offenbart einen Streich Gerckes. Unterlegt mit trauriger Geigenmusik zeigt das Video einen künstlichen Weihnachtsbaum. Zusätzlich hat der TV-Star einen weinenden Emoji auf dem Video platziert.

„Mein Weihnachtsherz leidet sehr nach den letzten Jahren“

In der Caption schreibt Lena Gercke: „Jetzt ist es doch passiert, ich kann es gar nicht glauben.“ Sie habe einen künstlichen Weihnachtsbaum gekauft, räumt sie ein: „Wie soll ich es sagen?“ Gercke, die sich 2023 in einem RTL-Interview als „wahrscheinlich größter Weihnachtsfan“ charakterisierte, fügt hinzu: „Mein Weihnachtsherz leidet sehr nach den letzten Jahren.“ Zu allem Überfluss sei ihr auch noch ein Malheur unterlaufen: „Irgendwie auch noch falsch ausgemessen, und jetzt steht das kleine Ding da.“

„Du bist doch echt bekloppt. Ich hab mir schon die ersten fünf Sekunden Sorgen gemacht. Halleluja“, kommentierte ein Fan das Video von Lena Gercke. Eine andere Nutzerin fiel die Täuschung des Models direkt auf: „Haha - ich wusste SOFORT, dass es um einen Weihnachtsbaum geht, als die Story losging.“ Ein anderer Nutzer sah die Abkehr vom echten Nadelbaum wenig problematisch: „Ein guter künstlicher Christbaum sieht heutzutage nahezu echt aus.“

Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) (tsch)