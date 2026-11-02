Das Internet weiß auf alles eine Antwort - und manchmal sogar mehrere. So auch im Fall des Geburtsjahres von Jan Hofer. Wer nach diesem im Netz sucht, kann auf vier mögliche Antworten stoßen. Doch welches Jahr ist nun das richtige?

„1950 ist das Richtige“, hat Hofer nun gegenüber „Bild“ klargestellt. „Ich bin tatsächlich 76 Jahre alt und habe noch eine Menge vor“, gab der ehemalige Nachrichtensprecher an. Damit ist klar: Jan Hofer kam am 31. Januar 1950 in der Gemeinde Büderich - heute ein Teil der Stadt Wesel in Nordrhein-Westfalen - zur Welt.

Unerwarteter Neuanfang

Zuletzt machte Jan Hofer mit einer beruflichen Neuorientierung Schlagzeilen. Am 17. November tritt er einen neuen Job bei dem Homeshopping-Sender HSE an. Dort wird er eine eigene Modekollektion präsentieren. Der Schritt war aufgrund des Widerspruchs zu der mit seinem alten Job als Nachrichtensprecher verbundenen Neutralitätspflicht teilweise kritisiert worden. „Ich muss niemanden um Erlaubnis fragen, ob denen das gefällt oder nicht“, sagte Hofer gegenüber, „Bild“. Das sei ein Vorteil des Älterwerdens.

Jan Hofer war von 1985 bis 2020 Teil des „Tagesschau“-Teams, was ihm den Spitznamen „Mr. Tagesschau“ einbrachte. Ab 2004 war er Chefsprecher von Deutschlands wohl bekanntestem News-Format. Nach seinem Ende bei der „Tagesschau“ moderierte er von 2021 bis 2024 „RTL Direkt“. Seinen Ausstieg aus der Nachrichtensendung begründete er damit, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. (tsch)