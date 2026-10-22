Fans drohen wegen Ausstieg von Luise Bähr mit „Bergretter“-Boykott„War für mich das Herzstück“

Luise Bähr war für viele Fans das „Herzstück“ der ZDF-Serie „Die Bergretter“. (Bild: 2022 Getty Images/Robin Marchant) Copyright: 2022 Getty Images/Robin Marchant

„Es bricht mir das Herz. Luise war für mich das Herzstück der Serie!“ Dieser Post auf dem offiziellen Account von „Die Bergretter“ steht stellvertretend für die vielen traurigen, gar fassungslosen Beiträge, mit denen die Fans auf die überraschende Meldung reagierten: Luise Bähr (47), die seit 2014 die Rolle der Notärztin Katharina Strasser spielte, verlässt die Serie.

„Es macht mich auf der einen Seite traurig und auf der anderen Seite bin ich dankbar“, sagte die Schauspielerin in einem Beitrag in „Hallo Deutschland“, der auch auf den Social-Media-Seiten der Serie zu sehen war. Darunter stapelten sich innerhalb kürzester Zeit die entsetzten Kommentare. „Traurig ist gar kein Ausdruck“, „Ich bin echt geschockt“, „Es ist soooo schade“, schrieben Fans. Aber in die Trauer und den Dank an die Schauspielerin mischten sich auch Töne, die für die Zukunft der Serie bedenklich klingen.

On-off-off: Mit dem baldigen Ausstieg von Luise Bähr scheint klar: Für ihre Rolle Katharina wird es kein Liebes-Happy End mit Markus Kofler (Sebastian Ströbel) geben. (Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie) Copyright: ZDF/Sabine Finger Fotografie

„Die Bergretter ohne Katharina kann ich mir einfach nicht vorstellen“, hieß es und auch „Für mich bedeutet das: Bye Bye Bergretter.“ Weitere Stimmen: „Das ist nicht mehr die Serie, die ich gerne geschaut habe“, schrieb ein Fan, ein anderer meinte über Luise Bähr: „Ich werde mich Ende dieser Staffel mit ihr verabschieden.“ Ähnlich äußerten sich andere, die „mit der enttäuschenden Entwicklung der Serie“ ins Gericht gingen. Wenden sich, ausgelöst von Bährs Abschied, jetzt Fans von den „Bergrettern“ ab?

Luise Bähr tauscht für neue ZDF-Serie hohe Berge gegen hohen Norden

Mit Luise Bähr geht ein Liebling der „Bergetter“-Fans“. Was bedeutet ihr Abschied für die Zukunft von Michi Dörfler (Robert Lohr), Markus Kofler (Sebastian Ströbel) und Nina Reuther (Josephin Busch)? (Bild: ZDF/Sabine Finger) Copyright: ZDF/Sabine Finger

Das ZDF versuchte, gegenzusteuern. „Wir verstehen, dass Ihr traurig über Luises Abschied seid, das sind wir auch! Jetzt freuen wir uns aber erst einmal auf die Ausstrahlung der neuen Folgen - es wird emotional, aufregend und sehr actionreich“, hieß es im Post zu Bährs Exit, der in emotionalen Interview-Auszügen dokumentierte, dass Luise Bähr die Serie auf eigenen Wunsch verlässt. Sie steht bereits, so berichtete das ZDF, für das neue Krimi-Format „SOKO Spurenjäger“ (Arbeitstitel) vor der Kamera und tauschte dafür ihren Einsatzort aus den hohen Bergen gegen die Hansestadt Hamburg.

Die Fans wünschen ihrem Liebling alles Gute und dankten in rührenden Posts für die „zwölf gemeinsamen Jahre“. Mit Folge 34 stieß Katharina Strasser 2014, fünf Jahre nach Start zur Bergretter-Crew. Mit ihrem Abschied wird auch eine bange Frage vieler Fans -leider negativ - beantwortet: Es wird kein Happy End mit Markus Kofler (Sebastian Ströbel) geben!

In der ZDF-Mediathek stehen seit 22. Oktober die sieben neuen Folgen der 18. Staffel zur Verfügung. Die letzte trägt den Titel „Die letzte Rettung“. Die verläuft selbst für „Bergretter“-Verhältnisse außerordentlich dramatisch - und betrifft auch Katharina. Linear startet die neue Staffel im ZDF am kommenden Donnerstag, 29. Oktober, um 20.15 Uhr mit der Episode „Stimmen der Vergangenheit“. „Die letzte Rettung“ läuft im linearen TV am 12. November. (tsch)