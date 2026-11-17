Vor über zwei Jahren ist Lena Meyer-Landrut fast vollständig von der Bildfläche verschwunden. Damals musste die heute 35-Jährige zunächst ein Konzert in München und anschließend ihre gesamte Tournee absagen. Als Grund nannte die ESC-Siegerin von 2010 gesundheitliche Probleme und wiederholte Behandlungen in der Notaufnahme wegen starker Schmerzkrämpfe. Seither erschienen weder neue Songs noch gab sie Interviews. Auch auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Meyer-Landrut seit Juli 2024 keine eigenen Inhalte mehr.

Nun hat sich die Musikerin auf der Plattform TikTok erstmals wieder direkt geäußert und damit Hoffnungen auf ein baldiges Comeback gedämpft. Eine Nutzerin hatte dort einen Clip hochgeladen, in dem sie sich eine musikalische Rückkehr der Sängerin zum Weihnachtsfest wünschte. Unterlegt war der Beitrag, der über 33.000 Mal aufgerufen wurde, mit Meyer-Landruts Coverversion von „All I Want For Christmas Is You“ aus der Weihnachtsausgabe der Erfolgssendung „Sing meinen Song“ von 2017.

Die Antwort der Künstlerin auf den Weihnachtswunsch ihres Fans fiel jedoch knapp sowie enttäuschend aus. „Dauert noch bisschen“, schrieb sie unter das Video zusammen mit einem weißen Herz-Emoji. Die Erstellerin des Videos zeigte sich allerdings überaus verständnisvoll und antwortete Lena Meyer-Landrut: „Wir warten.“ Wann genau die 35-Jährige auf die große Bühne zurückkehrt, steht somit weiterhin in den Sternen. (tsch)