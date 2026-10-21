Fans lachen über „schicke Frisur“Carsten Maschmeyer zeigt, wie er früher aussah

„Es gibt keinen festen Zeitplan fürs Leben“, weiß Carsten Maschmeyer. Um dieses Statement zu untermauern, gewährt der Unternehmer seinen Instagram-Followern einen Einblick in sein privates Fotoalbum. Auf einem sichtlich alten Schwarz-Weiß-Foto ist der heute 67-Jährige selbst in jungen Jahren zu sehen - samt äußerst voluminösem Haar.

„Humor haben Sie. Klasse Bild“, liest man unter dem Beitrag. Auch den weiteren Kommentatoren scheint es vor allem Maschmeyers einstige Haarpracht angetan zu haben. „Die Friese war schon sehr cool“, schreibt ein Follower inklusive eines Tränen lachenden Emojis. Ein weiterer User befindet: „Schicke Frisur!“

Eigentlich geht es dem „Höhle der Löwen“-Star in seinem Posting jedoch nicht um seinen damaligen Haarschnitt. Vielmehr will der Investor einmal mehr einen Appell an seine Fans richten. Demnach halte er wenig von Statements wie folgendem: „In deinem Alter müsstest du beruflich doch schon weiter sein.“ Maschmeyer schreibt: „Weiter als wer denn bitte?“

Maschmeyer: Gibt keinen „Muster-Lebenslauf, an dem sich alle orientieren müssen“

Weiter stellt er fest: „Hat man mit 30 noch keine Führungsposition, wird schnell gefragt, warum man 'immer noch' keine Führungsverantwortung hat. Und umgekehrt genauso: Wer mit 40 beruflich neu anfangen oder mit 55 nochmal die Branche wechseln möchte, muss sich anhören, dass sich das 'kaum noch lohnt'.“

Diese Einstellung teile er nicht, stellt Carsten Maschmeyer klar. „Mich nervt, wie selbstverständlich andere darüber urteilen, was jemand in einem bestimmten Alter beruflich schon geschafft haben sollte oder wofür es angeblich längst zu spät ist.“ Es sei nicht nötig, dass alle Menschen „zur gleichen Zeit die gleichen Ziele erreichen“, findet der TV-Star.

Jedes Individuum habe „ganz unterschiedliche Vorstellungen davon“, was beruflich wichtig sei. Dass sich Prioritäten „im Laufe des Lebens verändern können, ist doch völlig normal“. Entsprechend, betont Maschmeyer, gebe es „keinen Muster-Lebenslauf, an dem sich alle orientieren müssen“.

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