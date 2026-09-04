Farin Urlaub hat „ein Lächeln im Gesicht“Das sind die Musik-Highlights der Woche

Es ist schon eine Weile her, dass Farin Urlaub sein „jüngstes“ Soloalbum (“Faszination Weltraum“, 2014) veröffentlichte - fast zwölf Jahre, um genau zu sein. Und auch das letzte Studioalbum der Ärzte (“Dunkel“, 2021) ist schon fünf Jahre alt. Umso aufsehenerregender meldete sich der Sänger, Songschreiber und Gitarrist dieses Jahr mit gleich vier Singles zurück. Jetzt erscheint auch endlich das dazugehörige Album - und der Titel spricht Bände: „Ein Lächeln im Gesicht“. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Mine und Helene Fischer.

Farin Urlaub - Ein Lächeln im Gesicht

Der Strahlemann des Punkrock: Farin Urlaub hat mal wieder „Ein Lächeln im Gesicht“. (Bild: Mischgemüse Production GbR) Copyright: Mischgemüse Production GbR

Nach über einem Jahrzehnt Pause kehrt Farin Urlaub mit dem Soloalbum „Ein Lächeln im Gesicht“ zurück. Auch wenn es der Titel im ersten Moment vielleicht vermuten lässt - der Ärzte-Sänger und Punkrocker stimmt hier keineswegs seichte Töne an. Der Rechtsruck und immer mehr Hass im Land geben Urlaub Anlass für dezidiert politische und ziemlich kritische Texte. Schon die erste Singleauskopplung „Happy 2bD“ - ausgeschrieben: „Happy to be Deutsch“ - machte das mehr als deutlich. Denn statt die deutschen „Dichter und Denker“ und „Bratwurst, Bockbier, Beckenbauer, Benz“ zu besingen und zu bejubeln, fragte Urlaub da: „Wird Europa wegen uns wieder in Flammen stehen?“

So geht es auch gesellschaftskritisch auf Urlaubs neuem Album weiter: „Drum höre meine These / Die Welt ist schön, die Menschen sind böse“ und „Keine Gnade und kein Pardon / Hass hat hier immer Hochsaison“, singt der inzwischen 62-jährige Punkrocker beispielsweise in „Kein Pardon“.

Der Name ist bei Mines neuem Album Programm: In „Killer“ erfindet sich die Sängerin neu. (Bild: Bastian Bochinski) Copyright: Bastian Bochinski

Musikalisch hat „Ein Lächeln im Gesicht“ ein bisschen was von allem: Rock, Pop, Salsa, Neue Deutsche Welle. - Kurzum: Es ist abwechslungsreich und dabei wahnsinnig nostalgisch - eben der Sound, den man von Farin Urlaub kennt. Fans dürfte die Platte also auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern und die Wartezeit bis zur Ärzte-Tour im nächsten Jahr verkürzen.

Mine - Killer

Helene-Fischer-Fans hörten „An meiner Seite“ bereits auf ihrer Stadiontour, jetzt kommt der Song auch als Single heraus. (Bild: Armin Morbach/Universal Music) Copyright: Armin Morbach/Universal Music

„Ich habe alte Versionen von mir selbst abgetötet. Versionen, die ich nicht mehr sein will und aus denen ich mich herausemanzipiert habe“, erklärte Jasmin Stocker aka Mine in einem Pressetext zu ihrem neuen Album „Killer“. Das mag drastisch klingen, passt aber zu der Sängerin, Songschreiberin und Komponistin, die sich seit mehr als zehn Jahren in der deutschen Musikwelt einen Namen macht. Sie arbeitete unter anderem mit Danger Dan zusammen und wurde 2021 mit dem Deutschen Musikautorenpreis ausgezeichnet.

In ihrer Karriere entdeckte sie sich immer wieder neu und ließ sich dabei nie auf ein einziges Genre festlegen. Tatsächlich ist auch ihr inzwischen sechstes Studioalbum gewissermaßen ein musikalischer Neuanfang. Es ist dunkler und direkter als ihre bisherigen Platten. Die Musik ist vor allem von analogen Synthesizern geprägt, die sowohl klassisch-barocke als auch Disco-Rhythmen spielen. Ein Highlight: Im Intro zu „Dunkler“ singt der imposante, 80-köpfige Cantus-Domus-Chor, den Mine extra dafür aufgenommen hat.

Die Abkehr vom Alten, den Neuanfang und ihre Selbstfindung thematisiert sie auch textlich ganz offen: „Ich killte mich selbst / doch das hat gedauert / es war Arbeit, harte Arbeit“, singt Mine im Titeltrack „Killer“. Beim Hören der 14 Songs folgt man der Sängerin bei allen Schritten der von ihr beschriebenen Emanzipation hin zu der Mine, die sich jetzt mit blutverschmiertem Hals und Gold auf den Zähnen auf dem Cover von „Killer“ zeigt.

Helene Fischer - An meiner Seite

„Da hängen so viele schöne Erinnerungen dran“, schrieb Helene Fischer, als sie ihre neueste Single ankündigte - und das darf man durchaus wörtlich nehmen. Denn „An meiner Seite“ sang sie bei ihrer 360°-Tour nicht einfach auf der Bühne, sondern hoch oben über dem Publikum. Zum Tourauftakt in Dresden schwebte sie sogar mit ihrem Ehemann Thomas Seitel durch die Luft. Die romantischen Zeilen ihres poppigen Schlagersongs - „Tag und Nacht, du bist an meiner Seite / Stark und schwach, du stehst an meiner Seite / Nah, so nah, du lässt mich nie alleine“ - widmet Fischer ihrem langjährigen Partner. Bis zum Tourabschluss am 17. Juli in München hörten bereits hunderttausende Fans das Lied.

„An meiner Seite“ ist nach „Heute Nacht“ schon der zweite Vorbote des nächsten Albums der Schlagersängerin. Einen Titel oder ein Veröffentlichungsdatum für die neue Platte gibt es allerdings noch nicht. Was hingegen sicher ist: Nach einem Jahr kehrt „Die Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtsfeiertag zurück ins Fernsehen und ins ZDF. „Ich freue mich total“, sagt Fischer, die 2025 pausierte, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. (tsch)