„Fast ein bisschen spießig geworden“Heiner Lauterbach spricht über seinen Lebenswandel

Früher hat Heiner Lauterbach (73) regelmäßig mit wilden Geschichten für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen blickt der Schauspieler auf ein deutlich ruhigeres Leben zurück. Wie Lauterbach in der Radioshow „Einfach Franzi“ mit Franziska van Almsick berichtet, ist er mittlerweile Frühaufsteher und hat das Älterwerden auch zu schätzen gelernt.

Ähnlich wie die ehemalige Schwimmerin habe auch Lauterbach „zwei Leben“, erzählt der 73-Jährige. Ein privates und ein berufliches. Sein Privatleben habe sich dabei im Laufe der Jahre stark verändert. Früher sorgte Lauterbach mit seinem ausschweifenden Lebensstil regelmäßig für Gesprächsstoff, heute gehe es deutlich ruhiger zu. Vor allem die Beziehung zu seiner Ehefrau Viktoria habe dabei vieles verändert.

„Bekannt war ich früher wirklich durch die Bild-Zeitung: Schlagzeilen auf der ersten Seite, mehrfach, durch exzessive Geschichten, die in der Regel mit Frauen, Alkohol und Rauschgiften zu tun hatten“, erinnert sich der Schauspieler. Inzwischen habe sich sein Leben grundlegend verändert. „Jetzt bin ich eigentlich eher das Gegenteil. Ich bin fast ein bisschen spießig geworden“, gibt er zu. Früher habe er gerne lange ausgeschlafen, heute dagegen sei er ein „absoluter Frühaufsteher“. Manchmal wache er bereits um fünf Uhr morgens auf.

Heiner Lauterbach: „Körperlich ist da Luft nach oben beim Älterwerden“

Gänzlich begeistert vom Älterwerden ist der 73-Jährige allerdings nicht. Zwar sehe er durchaus positive Entwicklungen: „Ich werde immer klüger mit dem Alter. Das ist eine der wenigen wirklich schönen Eigenschaften am Altern“, erklärt er. Körperlich mache sich der Lauf der Zeit dagegen zunehmend bemerkbar.

Schon die ersten Schritte am Morgen könnten manchmal eine Herausforderung sein. Auch beim Arzt werde ihm sein Alter regelmäßig bewusst. Dort höre er mittlerweile als Erstes die Frage: „Womit fangen wir denn an? Rechtes Knie, linke Schulter, Halswirbelsäule, untere Wirbelsäule“, erzählt er.

Sein Fazit fällt entsprechend gemischt aus: „Körperlich ist da Luft nach oben beim Älterwerden, aber geistig tut sich da einiges.“ Auch beruflich habe sich seine Einstellung verändert. „Ich möchte eigentlich nur noch die Sachen machen, sowohl vor der Kamera als auch auf der Bühne, die ich mir selbst anschauen würde“, erklärt der Schauspieler.

Die ganze Radiosendung „Einfach Franzi“ mit Franziska van Almsick und Heiner Lauterbach ist am Sonntag, 8. November, von 9 bis 11 Uhr bei Radio Regenbogen zu hören. (tsch)