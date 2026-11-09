Felix Neureuther„Je schwerer die familiäre Situation, desto größer ist der bürokratische Wahnsinn“

„Ich würde Kinder an die Macht lassen.“ Das sagt der kleine Franz, und vielleicht wäre das wirklich die Lösung. In Deutschland aber entscheiden Erwachsene über Bildung und Angebote für Kinder. Und das wird immer mehr zum Problem, findet Ex-Skiprofi Felix Neureuther heraus. Der Vater von vier Kindern stellt in der ARD-Dokumentation „#unsereKinder - Wie kinderfreundlich ist Deutschland?“ die Ergebnisse der von der ARD initiierten bundesweiten Mitmachaktion #unsereKinder vor. Viele Berichte, die im Zuge der Aktion von Kindern und Eltern eingingen, sind eher erschütternd, aber es gibt auch solche, die Hoffnung machen.

Rebecca, 40 und Apothekerin mit Hochschulabschluss ist alleinerziehende Mutter von Lotte (6) und Samu (2). Ihr Mann starb vor einem Jahr nach einjähriger Krankheit. „Die erste Chemo hat er am Tag von Samus Geburt gemacht.“ Lotte und Samu sind zwei von 2,5 Millionen Kindern, die in Deutschland bei einem alleinerziehenden Elternteil leben.

Rebeccas Schicksal wurde nicht leichter. Als sie von der Elternzeit zurück in den Job ging, wurde sie nach einem Monat „gegangen“. Weil, wie der Arbeitgeber begründete, er „nicht die Möglichkeit habe, noch jemanden mit durchzuziehen.“ Rebecca sorgt sich, dass sie ihren Kindern nicht das geben kann, was sie brauchen - nicht nur finanziell. „Ich habe Angst davor, dass ich nicht stark genug bin, sie so zu unterstützen, dass sie selbst stark werden.“

Denn die Stöcke, die man Eltern in den Weg wirft, sind zahlreich. Um die Unterstützung, die ihren Kindern zusteht, musste sie sich durch Paragrafen und Formulare kämpfen. Neureuther sagt: „Je schwerer die familiäre Situation, desto größer ist der bürokratische Wahnsinn.“ Da kann nicht einmal Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) widersprechen: „Wir lassen die Menschen oft allein in dem Dschungel der Rechtsansprüche. Es ist alles immer kompliziert.“

Bundesministerin Prien: „Wir werden es nicht überall schaffen“

Die Komplexität aufzulösen, dazu habe sich die Bundesregierung entschlossen, sagt Prien. Aber sie relativiert sofort: „Wir werden es sicherlich nicht überall schaffen.“

Garmisch-Partenkirchen, Duisburg, Niendorf, Rostock, Göttingen. Neureuther reiste durch ganz Deutschland, um den Hilferufen zu folgen, die bei #unserekinder eingingen. Hier ein Ballspielverbot auf einem Parkplatz an einem Wohnblock, der extra als eigentlich generationsverbindend konzipiert wurde. Dort eine seit Jahren vor sich hin modernde Turnhalle, da ein quasi inexistentes Bus-System auf dem Land. Es wird klar: Es liegt nicht alleine, aber auch am Geld. Politikerin Prien sagt: „Als Bildungspolitikerin würde ich immer sagen: mehr Geld ins Bildungssystem.“ Neureuther antwortet: „Dann sagen sie's!“

Aber damit ist es nicht getan. Prien: „Wir geben gar nicht so wenig Geld aus. Vielleicht geben wir es an den falschen Stellen aus.“ Vielleicht zu viel bei den Studierenden. Neureuther sieht das Geld nötiger dort, wo Bildung beginnt - bei den ganz Kleinen.

Hoffnungsschimmer kommen von Bürgern, nicht von der Politik

Der Film von Denise Riedmayr und Nick Golüke zeigt auch: Die Hoffnungsschimmer kommen weniger aus der Politik und aus Verbänden und Gremien, sondern von Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich und uneigennützig für Kinder und Jugendliche einsetzen. Da ein Spielangebot, dort eine Betreuung von Kindern durch Studenten. Wo dieser Geist herrscht, ist Deutschland kinderfreundlich, weil: Die Kinder sind glücklich.

Sonst aber nicht. Beim Wohlbefinden von Kindern liegt Deutschland auf Platz 25 von 37 EU- und OECD-Staaten. Laut einer repräsentativen Umfrage für #unserekinder halten 65 Prozent der befragten Eltern Deutschland für nicht kinderfreundlich.

Ein Mädchen sagt, sie wünsche sich, „dass alle Kinder megaglücklich sind“. Neureuthers abschließender Rat ist: „Vielleicht ist es am Ende gar nicht so kompliziert. Kinder wissen ziemlich genau, was sie brauchen. Wir Erwachsenen müssen ihnen nur besser zuhören und danach handeln.“

„#unsereKinder - wie kinderfreundlich ist Deutschland?“ ist am Montag, 9. November, um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen und schon vorab in der ARD-Mediathek. (tsch)