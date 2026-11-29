Das erste „Italien-Special“ in der Geschichte von „Grill den Henssler“ (VOX) brachte jede Menge Leidenschaft und Amore. Und es machte auch noch die Füße locker. Tanzprofi Massimo Sinató packte sich Moderatorin Laura Wontorra und legte mit ihr eine kesse Discofox-Sohle aufs Parkett. Während Wontorra danach nach Luft schnappte, grinste Sinató in die Kamera: „Das war die offizielle Bewerbung für 'Let's Dance' als Kandidatin.“ Wontorra nahm nicht direkt Stellung, wich charmant aus: „Jetzt war's doch 'ne schlechte Idee, vor der Show nen Grappa zu trinken.“

Eine potenzielle Teilnahme bei „Let's Dance“ köchelt als Running Gag durch „Grill den Henssler“. Allerdings wollte bisher meist Wontorra Steffen Henssler überreden, das Tanzbein zu schwingen. Aber Henssler blieb bislang, trotz mehrerer RTL-Anfragen, standhaft. Für Wontorra wäre es hingegen eine Rückkehr. In der letzten Staffel sprang sie einmal bei „Let's Dance“ ein - allerdings als Moderatorin des Viertelfinales, weil Victoria Swarovski wegen der Moderation des ESC verhindert war.

Wontorras Schwof mit Sinató war der schwungvolle Höhepunkt einer leidenschaftlichen Show, bei der das Essen beinahe in den Hintergrund geriet. Die Liebe ging bei „Grill den Henssler“ nicht erst durch den Magen, sondern schon durchs Kochen.

Natascha Ochsenknecht will Steffen Henssler

Auch hier wirbelte Massimo Sinató in vorderster Front. Erst gestand er, dass er bei schauspielerischen Aktivitäten Filmküsse als „das Schlimmste“ ansehe. Weil er „eigentlich am liebsten nur meine Frau küsse“. Daher habe er auch „Schmuddelszenen“ abgelehnt. Dann richtete er seine Liebeserklärung aber an jemand ganz anderen: „Joachim, ich liebe dich“, sagte er und meinte Joachim Llambi.

Der sprach Sinató 2009 an und lud ihn zu einem Casting für „Let's Dance“ ein. Seit 2010 ist Sinató dabei, gewann zweimal die Show - und noch viel mehr. „Ich habe da meine Frau kennengelernt, mich verliebt - ich mag's nicht missen.“ Die Dankbarkeit flutete retour zu Llambi, dem „Let's Dance“-Urgestein. Über den Sinató auch noch ein Geheimnis enthüllte: „Joachim ist viel lieber, als wir ihn kennen. Zwei Kölsch an der Hotelbar und er ist wieder gut drauf.“

Massimo Sinató bringt Amore ins Grillspiel. Er war dabei, als Laura Wontorra ihren neuen Lebenspartner Riccardo Basile kennenlernte, sagt er stolz. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Um Liebe ging's auch bei Natascha Ochsenknecht. Sie sucht diese nämlich seit Längerem. Und relativ erfolglos. „Männer in meinem Alter trauen sich nicht, die haben wohl Angst vor meiner großen Klappe“, sagte sie. Gastgeber Henssler riet, sie solle „klarer formulieren, was du willst.“ Da wurde Ochsenknecht sehr klar: „Dich!“ Laura Wontorra fände Henssler als Partner prinzipiell verständlich: „Er kann gut kochen, hat Kohle und arbeitet viel, ist also viel weg.“

Steffen Henssler überlässt Koch-Talent die Bühne

Dass Henssler gut kochen kann, bewies er gegen die Promis Ochsenknecht, Sinató und Koch-Influencerin Graciela Cucchiara einmal mehr. Er gewann den Impro-Gang (Salsiccia, Pasticcio, Burrata) mit 20:11. In der Vorspeise (Miesmuscheln in Tomatensauce und mit gebratenem Schwertfisch) hätte er gegen Sinató eigentlich 23:24 verloren. Weil aber Koch-Coach Marcello Fabbri einen Teller zu spät auf dem Jury-Pult platzierte, fiel er aus der Wertung. Henssler gewann 23:16.

In der Hauptspeise (Ravioli di Carne) machte es sich Henssler dann erstmals als offizieller Koch-Coach auf einem Klappstuhl gemütlich und trieb seinen „Statthalterkoch“ Toni Zaza gegen Graciela Cucchiara an - und zum 25:16-Sieg.

Koch-Protegé Toni Zaza darf Steffen Henssler am Herd vertreten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Im Dessert lief Ochsenknecht aussichtslos einem 46:71-Rückstand nach. Aber mit „Tiramisu im Schokoladenmantel“ konnte sie die Jury überzeugen - obwohl der Schokoladenmantel misslungen war. Sie siegte 20:12, Henssler aber am Ende trotzdem deutlich 83:66.

„Grill den Henssler“ läuft immer sonntags, 20.15 Uhr, bei VOX und schon eine Woche vorab bei RTL+. Nächste Woche wird Henssler im Staffelfinale am Nikolausabend von den Schauspielern Ralf Moeller und Martin Brambach sowie der Sängerin Deine Cousine herausgefordert. (tsch)