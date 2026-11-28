Planungssicherheit hat Florian Silbereisen schon seit einigen Monaten: Bereits im Januar hatte der MDR, der für die Shows des Moderators und Entertainers zuständig ist, die gute Nachricht verkündet. Der Rundfunkrat stimmte der Fortsetzung der Reihe für 2027 und 2028 zu - und zwar „im bisherigen Umfang“.

Los geht es zum Jahreswechsel. Beim „Silvester-Schlagerbooom 2027 live - Die Wunderlichtershow“ im BMW Park in München feiert Silbereisen mit Gästen und Publikum den Übergang ins neue Jahr. Die Sendung läuft bis kurz nach Mitternacht und wird von ARD, ORF und SRF übertragen. Das Format ist noch jung, die beiden bisherigen Ausgaben erreichten allerdings jeweils mehr als 4,5 Millionen Zuschauende. Entsprechend knapp sind die Tickets: Es gibt nur noch vereinzelt Restkarten, für stark nachgefragte Kategorien existieren Wartelisten.

„Schlagerchampions“ und „Schlagerbooom“ finden auch 2027 statt

Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (Samstag, 28. November, 20.15 Uhr, ARD) mit Florian Silbereisen wird es auch in diesem Jahr besinnlich. (Bild: ARD/Frank Zauritz) Copyright: ARD/Frank Zauritz

Weiter geht es im Januar in Berlin. Im Velodrom steigt „Schlagerchampions 2027 - Großes Fest der Besten“. Am Freitag, 15. Januar, um 20.15 Uhr finden die Generalprobe und die erste Aufzeichnung statt, einen Tag später, ebenfalls um 20.15 Uhr, folgt die Live-Übertragung. Karten sind im Vorverkauf.

Im Herbst zieht es Silbereisen dann nach Dortmund. Die Westfalenhalle ist am 15. Oktober (Aufzeichnung) und am 16. Oktober (Live-Show) Schauplatz von „Schlagerbooom 2027 - Alles funkelt! Alles glitzert!“. Auch hierfür gibt es schon Tickets. Welche Stars in Berlin und Dortmund auftreten werden, ist noch offen.

Weitere „Feste“ sind in Planung

Auch 2027 läuft Florian Silbereisen (Mitte, mit Daniel Morgenroth und Barbara Wussow) mehrere Mal mit dem ZDF-“Traumschiff“ asus. (Bild: ZDF/Dirk Bartling) Copyright: ZDF/Dirk Bartling

Unklar ist hingegen noch, wann das „Schlagerbooom Open Air“ stattfindet. Seit 2023 wird es aus dem Tennisstadion in Kitzbühel gesendet, für 2027 gibt es weder einen Termin noch einen Kartenverkauf. Bei einer Freiluftshow müssen Finanzierung und Konkurrenzprogramm, etwa durch Sportevents, bedacht werden. Weil die bisherigen Kitzbühel-Shows Millionen vor den Fernseher lockten, wäre ein Aus aber überraschend.

Ebenfalls ohne Datum, aber fest eingeplant: das nächste „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Üblich ist der Samstag vor dem ersten Advent, 2027 wäre das der 27. November.

Fans, die Silbereisen auch jenseits der Bühne sehen wollen, werden beim ZDF fündig. Als Kapitän Max Parger steht er auf dem „Traumschiff“ mindestens bis 2028 auf der Brücke. Berichten zufolge sind drei Folgen pro Jahr geplant, eine vierte sei optional.

„Adventsfest der 100.000 Lichter“

Doch zunächst wird es adventlich. Am Samstag, 28. November, läuft ab 20.15 Uhr das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ live aus dem Congress Centrum Suhl, im Ersten und in ORF 2. Im vergangenen Jahr schalteten mehr als 4,5 Millionen Menschen ein.

Auch diesmal dürfte der Zuspruch groß sein, denn Silbereisen hat prominente Gäste angekündigt, darunter Ella Endlich, Nino de Angelo, Andrea Berg, Marianne Rosenberg, Vanessa Mai und Andy Borg. Hinzu kommt laut ARD ein „emotionaler Überraschungsauftritt“. Fest zum Programm der rund dreistündigen Sendung gehören der Besuch des Nürnberger Christkinds und das Eintreffen des Friedenslichts aus Bethlehem. (tsch)