Fluch hin oder her: Gillian (Nicole Kidman) setzt ihre übersinnlichen Kräfte gezielt ein, zum Beispiel, um den dämonischen Cowboy Jimmy (Goran Visnjic) zu verführen. Ihn hat sie allerdings unterschätzt. (Bild: RTL/Warner Bros. Ent./JM) Copyright: RTL/Warner Bros. Ent./JM

Es war das Jahr der Hexe. 1998 betraten nicht nur Prue, Piper und Phoebe als „zauberhafte Schwestern“ erstmals die TV-Bühne, die sie nach acht erfolgreichen „Charmed“-Jahren erst jetzt wieder verlassen. Auch Griffin Dunne (“In Sachen Liebe“) ließ damals in seiner zweiten Regie-Arbeit zwei Hexenschwestern auf die Männerwelt los. Alice Hoffmans Bestseller „Im Hexenhaus“ verwandelte er in eine filmische Mischung aus Geister-, Liebes- und Familiengeschichte. In „Zauberhafte Schwestern“ (Freitag, 25. September, 20.15 Uhr, Super RTL) bringen Sandra Bulllock und Nicole Kidman die Männer um den Verstand und frühzeitig unter die Erde. Dafür können sie - in den meisten Fällen - eigentlich nichts ...

Will mit der Hexerei nichts mehr zu schaffen haben: Sally (Sandra Bullock) trauert um ihren Ehemann und versucht, ein normales Dasein zu führen. (Bild: RTL/Warner Bros. Ent./JM) Copyright: RTL/Warner Bros. Ent./JM

Die Schwestern Gillian (Kidman) und Sally Owens (Bullock) leben im Haus ihrer schrulligen Hexentanten Frances (Stockard Channing) und Bridget (Dianne Wiest), bei denen sie auch in die Schule der weißen Magie gingen. Doch auf den weiblichen Owens lastet ein Jahrhunderte alter Fluch: Jeder Mann, der ihrem Charme erliegt und sich in sie verliebt, wird frühzeitig das Zeitliche segnen. Sally lässt deshalb lieber die Finger von der Zauberei.

Kein sofortiger Erfolg, aber ein Kultfilm

Die schrägen Hexentanten und Hausherrinnen Jet (Dianne Wiest, links) und Frances (Stockard Channing) brauen ein besonderes Süppchen. (Bild: RTL/Warner Bros. Ent./JM) Copyright: RTL/Warner Bros. Ent./JM

Gillian hingegen lebt ihre magische Anziehungskraft hemmungslos aus - und gerät dabei ausgerechnet an den unwiderstehlichen Jimmy Angelov (“Emergency Room“-Star Goran Visnjic), der sich als brutaler Schläger entpuppt. In Notwehr beschleunigt Sally das Ableben des dämonischen Cowboys. Doch die hexerischen Wiederbelebungsversuche der beiden haben fatale Folgen. Dafür bringt dieser Vorfall Officer Gary Hallet (Aidan Quinn) ins Haus, der Sally sofort den Kopf verdreht.

Die charmante Mischung aus Romantik und Hexentum begeisterte die Kritiker zwar nicht und war im Kino ein mäßiger Erfolg, dennoch hat der Film längst Kultstatus erreicht - dank der warmherzigen Frauenbande und dem tiefen Zusammenhalt der Familie Owens. Nach jahrelanger Sehnsucht der Fans kam kürzlich mit „Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern“ die lang ersehnte Fortsetzung ins Kino. Dafür kehrten nicht nur Sandra Bullock und Nicole Kidman in ihren ikonischen Rollen zurück, sondern auch die legendären Tanten Stockard Channing und Dianne Wiest schlüpften noch einmal in ihre Zaubergewänder. Ergänzt wurde das magische Ensemble unter anderem durch Joey King und Maisie Williams als Sallys Töchter. (tsch)