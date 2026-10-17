Frank Rosin ekelt sich vor Gestank in Küche„Sind hier Leichen drin?“

Zu wenige Kunden, zu hohe Kosten und ausbaufähige Qualität in der Küche: Frank Rosin hatte im Ratskeller in Wildeshausen eine knifflige Aufgabe vor sich. Doch zunächst wurde in der neuen Folge von „Rosins Restaurants“ (donnerstags, 20.15 Uhr, Kabel Eins) erst einmal der Geruchssinn des TV-Kochs auf eine harte Probe gestellt. „Das Spülwasser stinkt. Sind hier Leichen drin?“, rümpfte Rosin angeekelt die Nase. Küchenhilfe Lili erklärte, dass die Spülmaschine schon wochenlang kaputt sei und nicht ordentlich abpumpe.

Bei der offenen Aussprache mit ihrem Team mussten die Chefs Holger (links) und Sandra schlucken. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

„Du weißt, dass du gerade in einer Situation bist, wo dir der Laden in den nächsten Wochen absäuft“, las der Starkoch daraufhin Chef Holger Munke die Leviten. „Ich dachte, ich muss mich übergeben, so gestunken hat das.“ Verpasst habe der Gastgeber es zudem, das volle Haus beim Testessen vernünftig an sein Personal weiterzugeben. Das Resultat: Chaos - in der Küche, wie im Service.

Und auch an der Qualität haperte es, wenngleich sich Beikoch Pierre eine gute Arbeitsleistung attestierte. Frank Rosin widersprach energisch. „Das koche ich meinen Kindern daheim so“, kritisierte er die einfache Küche samt „Hollandaise aus dem Tetrapak“. Einzig der laut Testessern „tolle Service“ rettete die Gästebewertung von trotzdem mauen drei Sternen. Die Wertung „ist eine Ohrfeige“, hielt Rosin dem Team des Ratskellers vor Augen.

Frank Rosin lässt sich über Auftreten der Köche aus: „Super ungepflegt!“

Mit der Küchencrew des „Ratskellers“ hatte Frank Rosin (rechts) so seine Mühe. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Tags darauf lud Frank Rosin deshalb das Team zur Besprechung und um Tabula rasa zu machen. „Holger kann man richtig gut hier ausnutzen“, traute sich Küchenhilfe Lili, ihren Chef dafür zu kritisieren, so viel auszugeben. Küchenchef Kilian monierte nach einigem Zögern die viel zu große Karte mit 50 Gerichten. „Nie hat jemand 100 Prozent den Plan“, stellte eine Kellnerin die Führungsqualitäten von Chef Holger und seiner Frau Sandra infrage.

Trotz der eindringlichen Worte beklagte Frank Rosin auch beim Koch-Coaching Grundlagen. „Ihr seht immer noch aus wie ein Sack Schrauben“, schimpfte er das Küchenpersonal für das „super ungepflegte“ Auftreten samt dreckiger Kochkleidung. Immerhin verfingen die Tipps des Starkochs in puncto Kulinarik. Zwar hatte Koch Pierre „Angst vor dem Moment, wo er sie probiert“, doch Rosin hob bei der Soße den Daumen.

Frank Rosin greift in Küchenchaos durch: „Alles ausräumen, jetzt!“

Beim Blick in die Kühltruhe am letzten Coachingtag traf den TV-Koch dann aber doch wieder der Schlag. „Alles ausräumen, jetzt“, befahl er der Küchencrew angesichts eines totalen Chaos. „Die wollen gute Ausbildung, guten Umgang, genügend Geld verdienen“, echauffierte sich Frank Rosin über die junge Küchencrew. „Wer etwas von der Gesellschaft erwartet, hat verdammt noch mal seinen Teil dazu beizutragen.“ Auch die Fantasielosigkeit bei der Menüwahl sorgte nur für Kopfschütteln, woraufhin Rosin seufzte: „Ich möchte nicht euer Chef sein, ganz ehrlich.“

Beim finalen Testessen herrschte trotz zunächst akribischer Planung am Ende heillose Überforderung vor. Minijobberin Vanessa ahnte schon zu Beginn richtig: „Alle verlassen sich ein bisschen auf mich.“ Doch ausgerechnet im Service hakte es dann. „Uns ist ein Fehler unterlaufen“, räumte Vanessa ein, woraufhin Rosin angesäuert zurückgab: „Dann stellen wir dich in die Küche.“ Dass die Kellnerinnen obendrein seine Ratschläge nicht sofort umsetzten, brachte ihn zusätzlich auf die Palme: „Ihr seid total ignorant.“ Die Testesser gaben sich jedoch gnädig und belohnten das Team des Ratskellers mit vier Sterne. (tsch)