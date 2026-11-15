In der ProSieben-Show „Schlag den Star“ kam es am Samstagabend (14. November) zu einem Duell der „Höhle der Löwen“-Investoren. Frank Thelen (51) trat gemeinsam mit seiner Frau Nathalie Thelen-Sattler gegen seine Kollegen Ralf Dümmel (59) und Anna Heesch (55) an. Während der Show bekleckerten sich die beiden Paare nicht immer mit Ruhm.

Bereits im zweiten Spiel, einer Variante von „Land, Stadt, Fluss“, gerieten beide Teams ins Stocken und zeigten gravierende Wissenslücken. Bei der Zuordnung von Länderumrissen, Städten und Flüssen kam es zu kuriosen Verwechslungen – etwa zwischen Ägypten und dem Nil beziehungsweise Österreich und der Donau.

Frank Thelen und Ehefrau gewinnen „Schlag den Star“-Duell gegen Ralf Dümmel

ProSieben-Moderator Matthias Opdenhövel fragte, ob es noch absurder ginge. Kurz darauf erkannte Nathalie Thelen-Sattler den Amazonas sofort und buzzerte richtig. Ihr Mann sollte das zugehörige Land nennen, wusste die Antwort jedoch nicht. Auch auf Nachfrage seiner Frau blieb er stumm. Der Punkt ging an das gegnerische Team.

Opdenhövel löste auf: Brasilien. Als er Nathalie fragte, woher sie das gewusst habe, antwortete sie, sie sei dort geboren. Der Moderator wandte sich an sie: „Warum weiß dein Mann das nicht?“ Sie nahm ihn in Schutz: Er sei zu nervös gewesen.

Frank Thelen blamiert sich bei „Schlag den Star“

Später stichelte Opdenhövel noch einmal nach und bemerkte, dass Frank an diesem Abend erfahren habe, dass seine Frau aus Brasilien komme.

Ralf Dümmel aus Hamburg und seine Partnerin Anna Heesch, die als TV-Moderatorin auf Shoppingsendern bekannt ist, lagen über weite Strecken des Abends deutlich in Führung und schienen lange Zeit die klaren Sieger zu sein. Nach zwölf Spielen führten sie mit großem Vorsprung, doch das Thelen-Paar kämpfte sich zurück und wehrte sogar zwei Matchbälle ab.

Erst spät in der Nacht zum Sonntag entschieden Thelen und seine Frau das spannende Finale für sich und gewannen den Koffer mit 100.000 Euro.

Für den Münchner Privatsender war die Show mit den beiden DHDL-Stars ein voller Erfolg. Die Sendung hat erstmals seit Oktober 2025 wieder die Marke von einer Million durchschnittlichen Zuschauerinnen und Zuschauern überschritten. Mit 1,02 Millionen lag die Zuschauerzahl knapp 400.000 über der letzten Ausgabe. (mbr)