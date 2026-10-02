Frank Thelen faltet „Höhle der Löwen“-Gründer zusammen„Haltet ihr uns für dumm?“

„So wenig hat noch nie ein Start-up geboten“, wunderte sich angesichts des Auftritts der Heiontec-Gründer in der „Höhle der Löwen“ nicht nur Carsten Maschmeyer. Das Gründerquartett stellte in der VOX-Sendung 2,5 Prozent Firmenanteile für 250.000 Euro zum Verkauf. Eine stolze Summe, für die die Investoren eine verständliche Erklärung für das Produkt des Start-ups einforderten. Doch genau an dem krankte der Pitch - und zwar so sehr, dass Frank Thelen regelrecht aus der Haut fuhr.

Die Gründer von Heiontec versprachen, mit ihrer Innovation „Energie aus Umgebungswärme zu schöpfen“. (Bild: RTL ) Copyright: RTL

„Haltet ihr uns für komplett dumm? Ihr redet irgendwas“, echauffierte sich der Investor angesichts der vielen offenen Fragen zu der Technologie, von der die Gründer versprachen, „Energie aus Umgebungswärme zu schöpfen“. Doch Kernfragen zum Produkt, das sich noch in der Prototyp-Phase befand, beantworteten die Unternehmer erst nach mehrmaliger Nachfrage.

„Das ist richtig schwach“: Frank Thelen wäscht Start-up-Gründern den Kopf

„Da haben wir aber lange gebraucht, um hinzukommen“, seufzte Janna Ensthaler, als die Gründer endlich den Wirkungsgrad der Knopfzellen-Alternative aufschlüsselten. „Wie können wir euch helfen?“, fragte auch Dagmar Wöhrl zunehmend genervt und mit Fragezeichen in den Augen. „Ihr habt doch alle Firmen schon mal übernommen, die in einem ähnlichen Stadium waren wie wir“, blieb Gründer Andreas vage. „Für 2,5 Prozent haben wir noch nichts übernommen“, spiegelte Carsten Maschmeyer die hohe Firmenbewertung wider.

Frank Thelen wollte sich selbst von dem Produkt von Heiontec überzeugen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wir sind auch keine Grillzange, bei allem Respekt“, gab der Gründer pikiert zurück. Während sich Ralf Dümmel (“Habe nicht so viel davon verstanden, ich bin raus“) und Dagmar Wöhrl frühzeitig verabschiedeten, lief Frank Thelen erst so richtig heiß. „Ich musste euch zwingen, den Dreisatz eurer Technologie zu erzählen. Das ist richtig schwach“, polterte der 50-Jährige und holte zur 30-Sekunden-Pitch-Lehrstunde aus. „Und wenn du mich ernst nimmst und weißt, was ich in meinem Leben gebaut habe, dann bietest du mir heute Abend keine 2,5 Prozent an.“

Carsten Maschmayer nennt DHDL-Gründer „Chaostruppe“

Gleichermaßen sah Thelen das Potenzial des Produkts und schätzte ein, dass Heiontech „eine Milliarden-Company“ werden könne. Angesichts seines harschen Tons schickte er vorneweg: „Wie ich heute mit euch gesprochen habe, ist inkompetent und freundlich gegenüber Top-VCs im Valley.“ Dort werde in der „Champions League“ gespielt: „Da spielt keiner von euch.“ Wortgewaltig las er dem Team von Heiontec die Leviten (“Ihr habt den Pitch versaut“) und zog sich zurück.

Carsten Maschmeyer würdigte zwar die große Vision der Gründer, entschied sich aber ebenfalls gegen ein Investment in die „Chaostruppe“, wie er erklärte. Blieb Janna Ensthaler. „Erfinder wie ihr seid das Rückgrat unserer Industrie“, lobte sie den Innovationsgeist der Heiontec-Gründer. „Es kann sein, dass ihr auf einer Kiste Gold sitzt.“ Aber einerseits erwartete sie enorme Kapitalströme für den Aufbau der Firma, andererseits bezeichnete sie die geringen Firmenanteile von 2,5 Prozent als „nicht interessant“. Kein Deal also für Heiontec.

„Die Höhle der Löwen“ gibt es montags, 20.15 Uhr, bei VOX und bereits vorab bei RTL+ zu sehen. (tsch)