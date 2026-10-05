Französische „Dinner“-Gastgeberin räumt mit deutschem Irrtum auf„Kein Zucker und keine Sahne“

„Ich bin ultra aufgeregt“, öffnet Elise (34) ganz hibbelig die Tür zu ihrer Freiburger Altbauwohnung. „Aber wir werden es gut machen“, bleibt die Heilpädagogin zuversichtlich, schließlich greift ihr ihre Frau Madita (28) bei den Vorbereitungen zum „perfekten Dinner“ unter die Arme. „Meine Rezepte sind auf Französisch, weil es meine Muttersprache ist“, erklärt Elise. Wenig überraschend, dass auch ihr Drei-Gänge-Menü mit dem Motto „À table!“ französische Spezialitäten bietet:

Vorspeise: Gutedelsuppe mit flambierten Garnelen Hauptspeise: Bœuf Bourguignon mit Kartoffelpüree à la Bocuse Nachspeise: Café gourmand - Schokolade / Himbeere und Pistazie / rote Beeren

Olivia und Jonathan hoffen auf eine fluffige, schokoladige Schoko-Mousse. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das Geheimnis der französischen Küche: „Butter ist das A und O!“ Davon gibt Elise gleich ordentlich in die Rührschüssel. Dabei räumt sie auch mit einem typisch deutschen Irrglauben auf: „In die Mousse au Chocolat kommt kein Zucker und keine Sahne. Es sind eigentlich nur schwarze Schokolade und Eier.“ Allerdings wird die Mousse nicht so fluffig, wie viele sie kennen: „Das ist ein bisschen dichter, die offiziellere Mousse au Chocolat.“

Es wird „geherzt und umarmt und gelacht“

Jonathan genießt seine Gutedelsuppe und kann nichts aussetzen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Was sich Elise von ihren noch unbekannten Gästen erwartet: „Dass sie lustig sind. Ich habe Lust auf sehr viel Lachen, auf freundliche nette Menschen.“ Jonathan (31) beschreibt die Freiburger als „relativ offen“ und „herzlich“, da sollte die „Dinner“-Truppe doch harmonieren. „Sie hat gleich geherzt und umarmt und gelacht“, fühlt sich Harry (54) schon bei der Begrüßung wohl. Ein Gläschen Crémant lockert die Stimmung zusätzlich auf. Dass Olivia (40) schon mal beim „Dinner“ mitgemacht hat, wird gleich zum Thema. Deshalb betont sie: „Aber nur als Schnibbelhilfe!“

Elise dekoriert ihre Dessert-Kleinigkeiten - den Plan B bemerkt sicher niemand. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Hinter der Gutedelsuppe verbirgt sich eine Weißweinsuppe „mit einer Rebsorte hier aus der Region“. Aber: „Erst mal kommt die Butter rein.“ Das muss ja schmecken - das zeigt auch das Schweigen am Tisch. „Also, wenn noch was übrig ist, nehme ich es mit heim“, bietet sich Harry großzügig als Resteverwerter an.

Omas Bœuf Bourguignon mit Bocuses Püree

„Das ist ein bisschen mein Signatur-Gericht“, begründet Elise, warum sie sich für Bœuf Bourguignon entschieden hat. „Ein Bœuf Bourguignon ist eine Umarmung am Abend. Es erinnert an so alte Oma-Gerichte.“ Wer nicht weiß, wer Bocuse ist: „Das ist ein Kult-Chef aus Frankreich.“ Und dessen legendäres Püree-Rezept soll den Hauptgang zum Gaumenschmaus machen. Auch hier entscheidend: „Ganz viel Butter.“ Aus Zeitgründen hält sich Elise jedoch nicht an alle Arbeitsschritte: „Wenn Bocuse mich jetzt sehen würde, würde er sich mit Sicherheit im Grab drehen.“

„Aha, der Kartoffelbrei ist ein bisschen mit Stücken“, schmeckt Harry sofort den feinen Konsistenzunterschied. „Das ist alles gewollt“, lacht Elise. Trotzdem bekommt sie viel Lob für die Beilage. Nur vom Fleisch fühlt sich Harry nicht wirklich umarmt: „Das Fleisch war für mich etwas zäh. Das hat mich an so Suppenfleisch erinnert.“ Und Jonathan stellt fest: „Die Karotte hat sehr gute Röstaromen.“ David (21) präsentiert sich dafür als unkomplizierter Gast: Er mag sein Essen gerne lauwarm und sein Gemüse gerne angebrannt.

„Nicht fluffig, locker, leicht“, sondern „massig“

Die Himbeer-Mousse für den Financier Kuchen bereitet Elise Sorgen: „Ich glaube, die ist nicht gelungen.“ Ein Blick in die Schüssel bestätigt ihre Befürchtung: „Ich mache Plan B.“ Der heißt: Sahne schlagen und ein bisschen Himbeer-Mousse unterrühren - merkt ja niemand. Der Fokus liegt ohnehin auf dem anderen Dessert-Klassiker. „Die Schoko-Mousse hat es in sich gehabt“, findet Olivia. „Das war jetzt nicht fluffig, locker, leicht, sondern wirklich ein bisschen massig.“ Das muss so, meint Elise: „Ihr müsst nach Hause rollen. Das ist immer Ziel beim französischen Kochen.“

„Die Gruppe, da habt ihr wirklich einen rausgehauen“, lobt Harry die Freiburger Auswahl. Auch das Essen war laut Jonathan eine „solide Leistung“. Dafür hat Elise solide 32 Punkte verdient. (tsch)