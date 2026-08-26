Frau von Jonas Hofmann legt Pause als Sportmoderatorin ein„Erwarten unser zweites Wunder“

Im Sommer stand sie mit ihrem Mann Jonas Hofmann erstmals gemeinsam vor der Kamera. Laura Hofmann war bei der WM 2026 für MagentaTV als Sportmoderatorin aktiv und zumeist im „Breakfast Club“ im Einsatz. Jetzt legt die 32-Jährige eine Pause ein. Gemeinsam mit dem Bundesliga-Profi erwartet sie ihr zweites Kind.

„Ich durfte bei der WM dabei sein und bei MagentaTV eine Sendung machen. Ein Job, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat (...). Und jetzt? Pause. Wir erwarten unser zweites Wunder“, schreibt Laura Hofmann auf LinkedIn. Sie ergänzt: „Ein riesengroßer Segen. Gerade nach allem, was hinter uns liegt, weiß ich das besonders zu schätzen.“

Im Mai 2023 ging Laura Hofmann mit dem Verlust ihres ungeborenen Babys an die Öffentlichkeit. „Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden“, teilte sie damals auf Instagram mit. Im Sommer 2025 kam dann ihr Sohn zur Welt. Jetzt erwarten Laura und Jonas Hofmann, die seit 2023 verheiratet sind, ihr zweites Kind. (tsch)