„Frauenverbotszone“Jimi Blue Ochsenknecht überrascht Barbara Schöneberger mit klarer Grenze

Wer in einem Podcast von Barbara Schöneberger eingeladen ist, der muss auch mit der ein oder anderen intimen Frage zu seinem Liebesleben rechnen. Jimi Blue Ochsenknecht winkt in der neuen Folge von „Frühstück bei Barbara“ allerdings sofort ab. „Die wilden Zeiten sind vorbei, sage ich dir wirklich“, gibt der 34-Jährige zu Protokoll.

Seit seiner Trennung von der Rennfahrerin Laura-Marie Geissler im Sommer 2024 ist nichts über eine neue Frau an der Seite von Jimi Blue Ochsenknecht offiziell bekannt. Zwar kursieren immer wieder Gerüchte, doch der Schauspieler hält sich stets bedeckt. Aktuell wohnt er zusammen mit seinem Geschäftspartner in einer Luxusvilla in Dubai und stellt gegenüber Barbara Schöneberger unmissverständlich klar: „Hier ist Frauenverbotszone mittlerweile.“

Auch sein Mitbewohner müsse es eher ruhig halten. „Der kann ja jetzt auch nicht jeden Morgen ein Harem an Frauen irgendwie mitbringen“, mutmaßt Barbara Schöneberger. „Ich möchte das auch nicht“, bestätigt Jimi Blue Ochsenknecht, dass er da eine klare Grenze ziehe. Die Moderatorin erkennt: „Ich sehe schon, du bist da ganz strikt geworden.“

„Warum stellt ihr mir solche Fragen?“

Als es im Podcast in einem Spiel darum geht, mit wem Jimi Blue Ochsenknecht lieber aufwachen, frühstücken und duschen wolle, schlägt dieser sofort die Hände vor dem Gesicht zusammen. Da hatte ihm Barbara Schöneberger noch gar nicht die Auswahl genannt: Sophia Thomalla, Verona Pooth und Sonja Zietlow. „Also duschen sehr gerne alleine“, weicht der TV-Star sofort aus.

„Warum stellt ihr mir solche Fragen?“, geniert sich der Ex-Partner von Reality-TV-Darstellerin Yeliz Koç, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, weiter. Letztlich entscheidet er sich - gegen die Regeln des Spiels - dafür, mit allen drei Personen zu frühstücken. „Da haben alle drei bestimmt was Lustiges zu erzählen“, so Jimi Blue Ochsenknecht. Er koche dann auch, sagt er. In dem Fall wäre Barbara Schöneberger dann ebenfalls mit dabei: „Ich komme auch mit.“ (tsch)